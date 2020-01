La série “The Dark Tower” est lancée au passage d’Amazon

Dans un mouvement peu surprenant (je pense qu’il était plus surprenant que le développement soit allé aussi loin compte tenu de l’échec massif du long métrage), Amazon Studios a transmis «La tour sombre» pilote, rapports d’échéance.

Bien qu’il ne progresse pas chez Amazon, la société de production achète les deux scripts originaux qui étaient à la base de la collecte pilote, note le site.

L’adaptation de Stephen KingLe livre est venu du producteur exécutif / showrunner Glen Mazzara et MRC.

Deadline ajoute également qu’au final, les dirigeants d’Amazon avaient l’impression que le pilote n’était pas au niveau d’autres séries de genre de grande envergure que le streamer avait en production / pré-production comme “Wheel Of Time” et “The Lord Of the Rings”. “.

La série télévisée «The Dark Tower» a été conçue pour être indépendante du film de 2017 et devait être une narration plus fidèle du livre que le film. Il se déroule plusieurs années avant les événements décrits dans le long métrage et se concentre sur l’histoire d’origine de Roland Deschain (Sam Strike) – comment il est devenu pour la première fois un flingueur et a obtenu ses armes, son premier conflit avec l’homme en noir (Jasper Pääkkönen), son premier amour et sa première mission de flingueur.

La distribution du pilote, qui n’a jamais été officiellement annoncée ou confirmée, aurait également inclus Michael Rooker, Jerome Flynn et Joana Ribeiro.

Les huit livres de la Tour Sombre de King s’inspirent de plusieurs genres, dont la fantaisie sombre, la science-fiction, l’horreur et l’ouest.