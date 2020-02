La série «The Frighteners» est développée par Denver et Delilah Productions de Charlize Theron [Exclusive]

Sanglant dégoûtant peut exclusivement signaler que Charlize Theron«S Denver et Delilah Productions développe une série potentielle basée sur le long métrage de 1996 Les effrayants.

Initialement prévu comme une possible suite du film “Tales From the Crypt”, The Frighteners a été réalisé par Peter Jackson et interprété par Michael J. Fox comme un homme qui découvre qu’il peut communiquer avec les morts et utilise son don pour escroquer les gens. Il a également joué avec les plus grands horreurs Jake Busey, Dee Wallace, Jeffrey Combs et feu R. Lee Ermey.

On nous dit que la maison de production de Theron à Los Angeles a développé une série au cours de la dernière année et explore également les possibilités d’un film. On nous dit que cette nouvelle prise pourrait être «dépouillée d’humour».

Avant que tout le monde ne panique, il convient de noter que Denver et Delilah Productions sont derrière la phénoménale série Netflix de David Fincher, “Mindhunter”.

A LIRE AUSSI [We Love ’90s Horror] The Frighteners, mélange de l’horreur et de la comédie à la perfection de Peter Jackson

The Frighteners est quelque chose d’un film culte avec des fans d’horreur même si c’était un échec au box-office, récupérant moins que le budget entier. Pourtant, le concept est aussi frais qu’il l’était en 1996 et pourrait faire une grande série ou même redémarrer. Surveillez cet endroit pour des nouvelles sur tout mouvement au fur et à mesure.

Que pensez-vous tous d’une série Frighteners?