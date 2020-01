La série The Uninhabitable Earth d’Adam McKay obtient une commande chez HBO Max

La Terre inhabitable d’Adam McKay obtient une commande de série chez HBO Max

HBO Max a annoncé qu’elle avait officiellement donné un ordre de série pour l’adaptation prochaine de la série d’anthologie de wiip La Terre inhabitable, d’après le roman à succès de l’auteur David Wallace-Wells et l’article du New York Magazine sur le changement climatique du même nom. En plus de la production exécutive, le candidat aux Emmy Awards, Adam McKay (Succession) a également signé pour écrire et réaliser le premier épisode.

«Adam est l’un des rares artistes à pouvoir transmettre un message pointu et percutant dans une pièce de grand divertissement», Le responsable du contenu de HBO Max et président TBS, TNT et truTV, Kevin Reilly, a déclaré dans un communiqué (via The Futon Critic). “J’ai hâte de voir ce qu’il fait avec ce matériel, car il n’y a pas de message plus opportun et plus pertinent qu’un signal d’alarme sur le changement climatique et l’impact croissant sur nos vies.”

Publié pour la première fois en 2019, La Terre inhabitable offre aux lecteurs un récit de voyage du futur proche et des terreurs imminentes – élévation du niveau de la mer, pénuries alimentaires, urgences des réfugiés, guerres climatiques et dévastation économique – que nous affronterons tous. Le travail de Wallace-Wells prévoit toutes les façons dont le monde sera transformé à jamais si nous ne prenons pas de mesures rapides et radicales.

L’adaptation se déroule comme une série d’anthologie qui sera composée d’histoires fictives autonomes couvrant un large éventail de genres et d’avenirs possibles qui pourraient résulter du réchauffement rapide de notre planète. En plus de McKay, WarnerMedia prévoit d’engager les meilleurs réalisateurs et écrivains pour rejoindre la première saison afin de créer une série provocante et divertissante qui puise dans notre malaise avec la délicatesse de notre planète qui vacille au bord du précipice.

La Terre inhabitable sera produit exécutif par Succession producteurs Adam McKay et Kevin Messick à travers leur bannière Hyperobject Industries. Paul Lee (Dickinson) et Mark Roybal (Il n’y a pas de pays pour les vieillards) de wiip sont également définis comme producteurs exécutifs avec David Kaplan d’Animal Kingdom (Ça suit) et Andrea Roa (Ça vient la nuit). Wallace-Wells a signé en tant que producteur consultant de la série.

