Les coins sombres de la nuit: la série UNSUB de Meg Gardiner en préparation chez Amazon

Selon Deadline, Amazon Studios est en train de développer une nouvelle adaptation de série intitulée Les coins sombres de la nuit, qui sera basé sur le troisième volet à venir de la série de romans policiers de Meg Gardiner UNSUB. La série dramatique d’une heure sera exécutée par GoliathLarry Trilling dans le cadre de son accord global avec Amazon.

“Meg Gardiner écrit des personnages compliqués et des intrigues palpitantes qui se prêtent magnifiquement à une adaptation cinématographique”, Trilling a déclaré dans un communiqué. “La série UNSUB va être une course folle pour les téléspectateurs.”

Publié pour la première fois en 2018, le premier livre du UNSUB a été inspirée par le tristement célèbre cas Zodiac Killer. Il suit une détective nommée Caitlin Hendrix, qui est sur la piste d’un tueur en série infâme qui rompt son silence et recommence à tuer. Ce roman a été suivi des dernières années Dans le noir nulle part qui a été inspiré par l’affaire Ted Bundy.

Les coins sombres de la nuit continuera à suivre la poursuite incessante de Caitlin pour d’autres UNSUB (objet non identifié d’une enquête) alors qu’elle cherche maintenant un tueur en série qui vise les familles, tuant les parents et laissant les enfants vivants pour assister à l’horreur indicible.

Son synopsis officiel se lit comme suit: «Je suis la légion de la nuit…

Il apparaît dans l’obscurité comme un fantôme, fait d’ombres et de peur – l’homme de minuit. Il vient pour les parents mais laisse les enfants en vie, minuscules témoins d’une horreur indicible. Les communautés de chambres à coucher de Los Angeles sont effrayées et les attaques s’intensifient.

Toujours sous le choc de son meilleur ami lors d’un attentat à la bombe il y a six mois, l’analyste comportemental du FBI Caitlin Hendrix est venue à Los Angeles pour aider à l’enquête sur Midnight Man et faire ce qu’elle fait le mieux: chasser un tueur en série. Son travail est ce qui la fait avancer, mais quelque chose à propos de ce sujet inconnu de l’UNSUB ne fonctionne pas bien. Elle se rend vite compte que cette affaire mettra à l’épreuve non seulement ses compétences mais aussi son dévouement, car au sein d’un tueur vit un secret qui reflète le propre passé de Caitlin. L’hésitation n’est pas une option, mais pourra-t-elle faire ce qui doit être fait le moment venu? »

La série sera produite par Larry Trilling (Goliath) et Shane Salerno à travers sa bannière The Story Factory. Trilling servira également de showrunner pour la série. Les coins sombres de la nuit devrait être lancé ce mois-ci le 18 février et vous pouvez précommander le livre dès maintenant en cliquant ici.

Ancien avocat et trois fois Péril championne, Meg Gardiner est surtout connue pour avoir écrit des romans policiers axés sur les femmes tels que La berceuse du menteur, Mission Canyon, le voleur de cauchemar, le traqueur d’ombres et Lac de Chine qui lui avait valu un Edgar Award du meilleur original de poche en 2009.