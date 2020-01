La série Willow Sequel est maintenant entrée en production chez Lucasfilm

La nostalgie d’Hollywood pour toutes les choses des années 80 continue de se propager sans relâche, et la prochaine sur la liste de tout ce que la décennie a fait est la nouvelle que la production est officiellement en cours sur la longue série de suites gestantes pour saule.

Un tweet publié par le showrunner Jonathan Kasdan montre une casquette mettant en vedette le personnage éponyme dans son costume de film apposé sur une planche de liège, sous-titrée: “Le bureau est ouvert.” Rien n’a été dit de la série autre que le fait que Warwick Davis reprendra son rôle de héros réticent, sans spécifiquement mentionner si ni comment ses co-stars Val Kilmer et Joanne Whalley s’intégreront dans les procédures.

Le bureau est ouvert. pic.twitter.com/wty5ENi3He

– Jon Kasdan (@JonKasdan) 6 janvier 2020

Réalisé par Ron Howard, comploté par George Lucas et publié en 1988, Willow implique une prophétie de la naissance d’un enfant qui sera la chute de la méchante reine Bavmorda, une sorcière noire qui gouverne le royaume avec tyrannie. Le bébé, Elora, tombe sous la garde de Willow, un fermier, un prestidigitateur de scène et un aspirant sorcier et l’un d’une race de petites personnes appelées Nelwyns.

S’embarquant dans un voyage pour emmener l’enfant en sécurité, il se retrouve impliqué dans une quête impliquant des guerriers, des fées, des malédictions, des monstres et de la magie, tous tournés autour de l’enfant impuissant et du destin qu’elle doit accomplir. Pour tous ses visuels inventifs, le film était une histoire fantastique assez générique qui a reçu un accueil mitigé à sa sortie, mais dont ceux qui l’ont vu à l’origine comme un enfant se souviendront de lui, qui formeront probablement une grande partie du public potentiel pour la suite .

Aucun détail n’a encore été publié sur ce que nous pouvons attendre de la saule l’histoire de la suite, mais comme le film se termine avec le personnage titulaire recevant un livre de magie, il a fort bien pu atteindre son objectif de devenir sorcier à un moment donné au cours des trente années qui ont suivi. De plus, suffisamment de temps se sera écoulé pour qu’Elora grandisse, ce qui signifie qu’il y a toutes les chances qu’elle soit maintenant la reine qu’elle a été prophétisée à l’origine et l’appelle à l’aide pour faire face à un problème menaçant le royaume, faisant peut-être référence aux Chroniques de la Shadow War trilogie de romans qui détaillent ses aventures d’adolescente.