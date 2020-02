La série “With love, Simon”, ‘Love, Victor’, saute de Disney + à Hulu

‘Love, Victor’ est le titre avec lequel la série basée sur le film “With love, Simon” a été baptisée. Il s’agit de une fiction adolescente qui raconte l’histoire de Victor, un jeune homme qui vient d’emménager en ville et ira au Creekwood Institute, le même que le long métrage original. Le protagoniste sera confronté aux difficultés de révéler son orientation sexuelle, de gérer les problèmes familiaux et de s’adapter à l’endroit où il a déménagé.

Michael Cimino dans ‘Love, Victor’

Dans le premier cas, «Love, Victor» devait être un titre original de Disney +, mais la société a décidé de lancer le lancement via Hulu, comme le rapporte The Hollywood Reporter. Ce changement répond à cela, dans les dix épisodes qui composent sa première saison, le contenu semble trop mature pour le public auquel Disney + est destiné. L’alcool, l’exploration sexuelle ou les problèmes des couples sont quelques-uns des éléments qui font partie de la série, provoquant une transition qui a déjà vécu avant «High Fidelity». Cependant, ce n’est pas un obstacle pour votre avenir, car les scénaristes de la série dessinent déjà la feuille de route d’une hypothétique deuxième saison.

La fiction est prévue pour une date très importante pour le collectif LGTBI, en juin, mois au cours duquel les fêtes de la fierté sont célébrées. Malgré le déménagement de ‘Love, Victor’ sur une autre plate-forme, Disney + ne manquera pas de représentations LGTBI sur sa grille, car dans des titres tels que ‘High School Musical: The Musical: The Series’ et ‘Diary of a future president’ ont Il existe plusieurs orientations et intrigues sexuelles dans lesquelles le sujet et son poids social sont traités.

Une bonne équipe de professionnels

‘Love, Victor’ a été écrit par les écrivains de ‘This Is Us’ Elizabeth Berger et Isaac Aptaker qui étaient déjà en charge de “With love, Simon” en 2018 et agiront désormais également en tant que créateurs de fiction pour adolescents. Le casting qui compose «Love, Victor» est formé par Michael Cimino, Ana Ortiz, James Martinez, Isabella Ferreira et Mateo Fernández. A côté d’eux il y aura aussi Nick Robinson, l’acteur qui a joué le rôle de Simon dans le long métrage, mais cette fois, il n’apparaîtra pas à l’écran, ce sera le conteur et également le producteur exécutif de la fiction.

