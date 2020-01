La serviette de Valérie Domínguez est si courte que son arrière-garde a glissé de ses côtés

Avec seulement une petite serviette, Valérie Dominguez apparaît sur une photo et impacte tous ses followers

24 janvier 2020

Quelques jours seulement après son anniversaire, Valérie Dominguez laisse ses fans stupéfaits avec une photo très audacieuse, sur laquelle il n’a rien.

C’était une séance photo et apparemment l’objectif était que le beau modèle soit aussi naturel que possible; mais Valérie Dominguez Il a pensé à nous et a décidé de poster cette photo chaude où il n’a posé qu’avec une serviette très courte, dévoilant tout son arrière de manière très sensuelle.

A cette occasion, le “Hôtel Four Seasons Baltimore” C’était le témoin de cette photo qui avait aussi pour but publicitaire, de montrer aux grandes célébrités qui l’accompagnent, quelle façon de le prouver!

Sans grand-chose à cacher, la mannequin de Barranquilla a commenté sur sa photo: “Papa ne photo pas”, ce qui fait penser à ses followers que la célèbre ne réalise pas habituellement ce type de séances, puisqu’elle dit spéculativement à son père de ne pas observer la photo.

Le doux et sexy Valérie Dominguez Il attribue ce qu’ils ont réussi à lui faire paraître aussi spectaculaire et a fait mention de son photographe, maquilleuse et artiste de scène.

