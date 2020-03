La seule girafe blanche du Kenya et ses petits sont morts aux mains des braconniers

Une terrible perte pour la nature

Cette espèce a été vue pour la première fois en 2017. Aujourd’hui, les responsables de la réserve d’Ishaqbini Hirola au Kenya ont rapporté que la girafe blanche et ses petits avaient été retrouvés morts par des braconniers.

Mohammed Ahmednoor, gestionnaire de la réserve, a annoncé dans un communiqué que plusieurs habitants en compagnie des rangers avaient trouvé les squelettes des animaux après une longue recherche.

“C’est un jour très triste pour la communauté d’Ijara (lieu de réservation) et le Kenya en général”, a déclaré Ahmednoor, rappelant que l’espèce était une grande attraction touristique pour la réserve. La mort des girafes est “un coup dur pour les mesures prises par la communauté pour conserver les espèces exceptionnelles et uniques, et un signal d’alarme pour un soutien continu aux efforts de conservation”. Le directeur a conclu.

Le Kenya Wildlife Conservation Service (KWS) a annoncé qu’il avait commencé l’enquête pour trouver les responsables de la mort de girafes, dont les restes sont de 4 mois.

