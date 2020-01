La seule raison pour laquelle Drake regrette de faire de la viande avec Chris Brown

Le drame de Drake et Chris Brown semble remonter très loin. Mais récemment, la paire a décidé de mettre le passé derrière elle. Beaucoup de gens ont été surpris lorsque Brown a taquiné les médias sociaux qu’une collaboration avec Drake était peut-être en cours. Dans une récente interview, Drake a parlé de ses sentiments autour de la question et pourquoi il regrette même de s’être emparé de Brown en premier lieu. Voici un aperçu de tout ce qui a mené le surprenant duo à ce point.

L’histoire compliquée de Chris Brown et Rihanna

Chris Brown | Tibrina Hobson / .

L’histoire de Brown et Rihanna ensemble est essentielle pour comprendre le passé et la dynamique actuelle entre Brown et Drake. Après avoir collaboré ensemble en 2007, Rihanna et Brown sont instantanément attirés l’un par l’autre.

Au printemps 2008, Rihanna a finalement confirmé le caractère romantique de sa relation avec la chanteuse à succès. Pendant un certain temps, le couple est apparu extrêmement heureux ensemble.

Cependant, en 2009, le couple a annulé leur performance prévue pour les Grammy Awards en raison d’un différend domestique. Une dispute entre le couple a conduit Brown à attaquer physiquement Rihanna. La relation a pris fin brusquement alors que la paire tentait d’avancer séparément au milieu de gros titres et d’histoires vicieuses.

Le passé mystérieux de Drake et Rihanna

Drake a rencontré Rihanna en 2005 alors qu’elle tournait un clip pour «Pon De Replay». Ce qui devait être ressenti comme un destin pour Drake a été le début d’une relation longue et déroutante.

Bien que Drake ait clairement l’œil sur le talentueux musicien, ce n’est que lorsque la relation de Rihanna avec Brown prend fin que Drake réintègre subtilement l’image. Peu de temps après la rupture de Rihanna avec Brown, Rihanna et Drake se sont réunis dans un bowling dont beaucoup pensent qu’ils étaient leur premier rendez-vous.

Malgré des sources affirmant que les choses étaient devenues chaudes et intimes, Rihanna était toujours coincée par ses mots selon lesquelles elles étaient «toujours amies». Même si rien ne semblait se passer entre les deux, au cours des prochains mois, les paroles de Drake indiquaient que Rihanna était toujours dans son esprit.

Naturellement, c’est leur musique qui les a réunis. Lorsque «Take Care» a été publié, les rumeurs ont recommencé. Les deux apparaissaient très intimes dans le clip officiel, mais il n’y avait aucun signe officiel d’une connexion amoureuse.

Les fans étaient ravis de la sortie de «Work», et beaucoup pensaient que cela devait signifier que ces musiciens entraient enfin ensemble dans une relation. Bien que la chimie entre Drake et Rihanna soit indéniable, elle n’a tout simplement jamais fonctionné pour eux.

En réflexion, le discours tristement célèbre du prix du clip vidéo MTV 2016 de Drake n’a certainement pas aidé les choses.

Au cours des dernières années, il y a eu une bonne part d’opinions sur la dynamique entre Rihanna et Drake. Tout au long des performances et des collaborations, il y a eu beaucoup de spéculations, mais rien de concret n’a jamais éclaté pour ces deux-là dans le département de l’amour.

Drake et Chris Brown surprennent tout le monde

La relation de Drake et Brown était destinée au conflit quand ils ont réalisé qu’ils avaient tous les deux des sentiments pour la chanteuse primée Rihanna. Les actions tumultueuses de Brown qui ont finalement mis fin à sa relation avec Rihanna ont laissé beaucoup de personnes remettre en question son caractère et ses intentions.

Dans le vif du sujet, Drake et Brown se seraient disputés dans une bagarre dans un club de New York au sujet de Rihanna en 2012. Compte tenu de leur passé complexe, il y avait beaucoup de conversations autour de Brown et Drake travaillant ensemble pour la récente sortie de “Pas d’orientation.”

Cependant, dans une récente interview en podcast, Drake a dégagé l’air de quiconque était confus au sujet de la collaboration. Drake a expliqué que bien que Rihanna ne fasse plus partie de sa vie, il espérait que ses actions ne l’avaient pas offensée.

L’absence de Rihanna dans la vie de Drake et Brown semble être la clé du succès de Drake et Brown. Drake a même affirmé que le bœuf entre lui et Brown se disputant une fille était «idiot» en réflexion.

“Cette personne qui était au milieu de nous ne fait plus partie de nos vies actuellement et j’ai le plus grand amour et respect pour elle”, a déclaré Drake. «Je la considère comme une famille plus que tout. Je me sentais, j’avais en fait une sorte d’hésitation avant parce que je ne voulais pas qu’elle se sente jamais méprisée en me liant avec lui. ”

Drake a pu partager son point de vue sur la manière en s’exprimant sur le sujet. On comprend pourquoi Drake, Brown et Rihanna ont tous une dynamique différente les uns avec les autres. Quel que soit leur passé, il sera intéressant de voir comment ils continueront tous à progresser.