La signification de Meths expliquée dans la série Netflix – rencontrez les immortels les plus riches! – HITC

Altered Carbon est de retour pour une nouvelle saison sur Netflix. La série cyberpunk est connue pour utiliser beaucoup de termes futuristes. Alors, qui sont les Meths?

Altered Carbon a diffusé sa toute première saison en 2018. La série se déroule 300 ans dans le futur où la technologie a rendu l’immortalité possible.

Maintenant que l’émission a abandonné sa deuxième saison, plusieurs termes restent inconnus pour les téléspectateurs.

L’un d’eux que vous entendrez beaucoup est «Meths». Voyons qui ils sont et quelle est la signification du mot.

Qui sont les Meths?

Les Meths sont les personnes les plus riches de l’émission. Puisqu’ils ont beaucoup d’argent, ils peuvent se permettre de changer de corps autant de fois qu’ils le souhaitent.

Ils sont à peu près la définition de la vie éternelle sur la planète.

L’un des Meth les plus riches sur Altered Carbon est le milliardaire Laurens Bancroft (joué par James Purefoy).

Il est l’un des personnages vivants les plus anciens de la série et a eu de nombreux clones de son corps d’origine. Il est l’un des premiers fondateurs des Meths et a plus de 360 ​​ans.

La signification de Meths expliquée

Le terme Meth vient du mot Methuselah.

Mathusalem est un patriarche biblique de la Bible et une figure bien connue du judaïsme, du christianisme et de l’islam. Il est le père de Lamech et le grand-père de Noé.

On pense que Mathusalem vit depuis 969 ans, ce qui fait de lui la personne la plus âgée jamais mentionnée dans la Bible.

Donc, Altered Carbon a dû s’en inspirer puisque les Meths sont également l’une des personnes les plus anciennes de l’émission.

Où vivent les Meths?

Le style de vie megarich des Meths leur permet de vivre où ils veulent.

Mais comme ils sont super riches, ils vivent dans l’endroit le plus serein et le plus étonnant de tous les temps – dans le ciel et au-dessus des nuages.

De là, ils peuvent regarder les gens moins fortunés tout en profitant de leur vie somptueuse et riche.

Dans d’autres nouvelles, Netflix: qui est Elaiza Ikeda? Rencontrez l’actrice Followers sur Instagram