La sixième saison de «Better Call Saul» sera sa dernière

À Saul, nous avons confiance.



D’une manière ou d’une autre, Vince Gilligan a emmené Saul Goodman, le bien-aimé de Breaking Bad, et l’a amené dans un voyage étonnamment émotif, convaincant et nominé aux Emmy Awards. Maintenant, il semblerait que la série prequel qui est Better Call Saul touche à sa fin. Le meilleur type de fin, rappelez-vous: celle qui se propulse volontiers tête baissée vers sa conclusion bien cartographiée, acceptant que toutes les bonnes choses doivent en effet se conclure. Deadline rapporte qu’AMC a officiellement renouvelé la série dirigée par Bob Odenkirk pour une sixième et dernière saison.

Frazer Harrison

La saison cinq devant être diffusée les nuits consécutives du 23 et du 24 février, l’arc de dix épisodes verra notre héros devenir le scumbag douteux mais aimable qu’il est né pour être. S’exprimant sur le voyage jusqu’à présent, le showrunner Peter Gould a salué l’engagement de Sony et d’AMC. «Dès le premier jour de Better Call Saul, mon rêve était de raconter l’histoire complète de notre héros compliqué et compromis, Jimmy McGill – maintenant AMC et Sony réalisent ce rêve», explique Gould, lors de la tournée de presse hivernale TCA de Better Call Saul. “Nous ne pourrions être plus reconnaissants envers les fans et les critiques qui rendent ce voyage possible. Le mois prochain, nous commencerons à travailler sur la sixième et dernière saison – nous allons faire de notre mieux pour tenir le palier. “

Recherchez Better Call Saul pour conclure sur une note positive, si Breaking Bad est une indication de la direction que les choses pourraient prendre. Il faut se demander combien de visages plus familiers pourraient apparaître pour le trajet. Quelqu’un a-t-il de l’amour pour Better Call Saul?

