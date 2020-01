La sixième saison de «Peaky Blinders» commence son développement donnant des indices sur son sombre retour

Depuis notre arrivée à Small Heath en 2013, ‘Peaky Blinders’ a influencé les turbulences psychologiques de son protagoniste, et, si cela ne suffisait pas avec les plaies ouvertes sur son psychisme pendant la Première Guerre mondiale, la série BBC n’a ajouté qu’un traumatisme après l’autre. Par conséquent, le début de la cinquième saison a été marqué par les hallucinations du leader de Shelby, qui a souffert de prendre de l’avance pendant le reste de la livraison, et il ne semble pas que le prochain lot d’épisodes sera plus indulgent avec lui.

Cillian Murphy dans ‘Peaky Blinders’

Dans la lignée des premiers épisodes de la cinquième saison – “Black Tuesday (Black Tuesday)” et “Black Cats” -, le sixième a baptisé son premier chapitre avec un titre peu flatteur: “Black Day”. Cela a été confirmé par le réalisateur Anthony Byrne à travers une image sur son compte Instagram, qui montre la première page du script de l’épisode, écrite par Steven Knight, créateur de la série.

“Nous sommes en préproduction de la saison 6, “Byrne a avancé, qui devient le premier cinéaste à matérialiser deux saisons consécutives, depuis Il était également chargé de diriger le cinquième épisode, qui était la première diffusion sur BBC One, la chaîne principale de l’entité publique britannique. D’après le script qui peut être vu sur la photo, Byrne commencera le tournage de la sixième saison en février, comme le souligne LADbible, la première pourrait donc avoir lieu début 2021, mais aucune date concrète n’a encore été annoncée.

Haine extrême

Bien que l’intrigue de la nouvelle saison soit un mystère, Byrne lui-même a déclaré à GQ en août que l’affrontement entre Tommy et Oswald Mosely restera l’un des éléments centraux: “Il veut tuer Mosley, mais il sait qu’il ne peut pas. Vous devez le combattre d’une manière différente. Mosley fait ressortir le pire de Tommy Shelby“Par conséquent, le personnage de Cillian Murphy devra” se battre avec lui-même “pour mettre fin à son collègue parlementaire, qui redonnera vie à Sam Claflin.

