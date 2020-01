La sœur de Cardi B enlève son chemisier pour montrer ses grandes courbes sur Instagram | INSTAGRAM

Beaucoup ne connaissent pas la sœur de Cardi B, Hennessy Carolina, mais avec cette publication sûre qu’elle devient célèbre, elle est la sœur cadette de la chanteuse d’origine dominicaine, qui est déjà devenue une influenceuse et créatrice de mode bien connue.

Il ressemble beaucoup à sa sœur Cardi B, car ils ne sont séparés que depuis trois ans et vont presque partout ensemble. Si Cardi n’est pas accompagnée de son mari Offset, elle est accompagnée de sa petite sœur Hennessy.

Ceci est le dernier post de Hennessy sur son compte Instagram officiel, dans lequel elle apparaît dans un pantalon en lycra super collé avec lequel son grand arrière-garde s’est démarqué, nous pouvons également observer qu’elle a enlevé son chemisier pour faire des folies de beauté, car il couvrait sa poitrine à la main pour éviter la censure.

La photographie compte plus de 354 mille likes, car elle a été l’une de celles qui a le plus retenu l’attention, car elle paraît super audacieuse, ce qui a ravi les internautes et ceux qui ne l’ont pas su interférer dans leur monde, faisant partie des centaines de personnes qui commentent la flatterie dans leur boîte de commentaires.

Quant à sa vie sentimentale, il a une relation avec sa petite amie Michelle Diaz depuis près de deux ans, avec qui il est souvent vu sur les réseaux sociaux et dans les événements publics.

Les deux sœurs ont une grande arrière-garde qui les rend encore plus similaires. Hennesy n’a rien à envier à sa sœur, donc sur cette photo, elle a décidé de le préciser.

Le nom de l’influenceur a une origine quelque peu curieuse, car à sa naissance, son père est arrivé à l’hôpital avec une bouteille de cognac de marque Hennessy, alors il a demandé que la fille s’appelle ainsi.

