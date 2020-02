La sœur de Karol G. la montre fièrement et lui tire la langue. Rien n’a d’importance ici!

La belle sœur de la chanteuse a publié un nouveau selfie avec lequel elle a gagné des milliers de commentaires.

Il est déjà bien connu que le reggaeton Karol G Elle est l’une des femmes les plus marquantes du monde de la musique urbaine. De la même manière, on sait qu’il provient d’une famille de belles femmes.

Cette note se concentre sur la sœur de la chanteuse colombienne, Jessica Giraldo, qui a montré qu’en matière de beauté il n’a rien à envier.

Récemment Jessica Il a publié une photo montrant sa sœur et la vérité est qu’il nous a laissé sans voix non seulement pour son chemisier rose, mais pour la manière tendre et suggestive de tirer la langue.

L’image l’a tellement aimé qu’elle a également été publiée par plusieurs fan clubs des artistes, ce qui a mis en valeur la beauté de l’avocat.

Jessica Il a un profil beaucoup moins exposé aux médias mais a montré que le physique ne fait pas défaut. Une femme!

