La sœur de Kylie Jenner essaie-t-elle de lui voler la vedette?

Kendall et Kylie Jenner, les deux plus jeunes sœurs de la couvée Kardashian-Jenner, ont grandi sous les projecteurs grâce à l’émission de téléréalité de la famille.

Kylie, la plus jeune, n’avait que 9 ans lorsque Keeping Up With The Kardashians a été créée et Kendall en avait 11. Au fil des ans, nous avons vu les sœurs subir de nombreux changements pour devenir les femmes qu’elles sont aujourd’hui.

Kendall Jenner a un look classique et à 5’10 ’, elle a été un shoo-in pour une carrière de mannequin. Kylie Jenner était la défunte fin de la famille et n’est pas devenue l’icône de beauté qu’elle est aujourd’hui sans l’aide de quelques «améliorations» stratégiques.

Maintenant, le milliardaire et la mère ont éclipsé sa grande sœur, ce qui amène certains à se demander comment tout cela affecte leur relation.

Kendall et Kylie Jenner ont commencé leur première entreprise ensemble

Kendall et Kylie Jenner ont peut-être eu leur part de querelles de soeurs, mais les deux ont toujours été une bonne équipe. Ensemble, ils ont lancé leur propre ligne de vêtements avec PacSun en 2013. Kylie n’avait que quinze ans à l’époque.

La ligne est toujours solide, mais leur succès n’est pas venu sans son lot de difficultés. Les deux, avec l’aide de leur mère Kris Jenner, ont traité diverses poursuites au fil des ans, principalement pour des questions de droit d’auteur.

Le plus récent de ces cas est apparu il y a quelques jours seulement. Deux de leurs créations de lingerie auraient utilisé des motifs de dentelle protégés par le droit d’auteur.

Bien que la collaboration de la ligne de vêtements se soit bien passée pour les sœurs, Kylie Jenner est partie et a lancé sa propre entreprise, laissant Kendall Jenner dans la poussière.

Kylie Jenner a lancé sa propre entreprise de beauté

Kylie Jenner a fait beaucoup de bruit après être devenue la plus jeune milliardaire «autodidacte» du monde après la vente de sa participation dans sa société de beauté, Kylie Cosmetics.

Certains sont en désaccord avec la partie «autodidacte» de son titre en raison de sa renommée et de l’argent de sa famille, cependant, la jeune Jenner affirme qu’elle a été coupée par ses parents à l’âge de 15 ans.

Dites ce que vous voudrez de son privilège, mais il y a des dizaines, voire des centaines, d’enfants nés dans l’argent et la gloire, et seule Kylie Jenner a pu devenir milliardaire à l’âge de 21 ans. Elle a travaillé dur pour son entreprise et est toujours occupé à faire des publicités et des recommandations supplémentaires avec d’autres sociétés telles que Puma, Adidas et SugarBearHair Vitamins.

Kendall Jenner réussit de son propre chef, bien qu’elle n’ait pas atteint les sommets de sa petite sœur. En tant que mannequin, elle a réalisé des diffusions de magazines et des séances photo de haute couture avec certaines des marques les plus glamour du monde, notamment Versace, Calvin Klein et Valentino.

Elle est également ambassadrice de Proactiv et est le visage de Moon, une entreprise de soins bucco-dentaires connue pour ses produits de blanchiment des dents.

Est-ce que Kendall Jenner lancera également une ligne de beauté?

En mai 2019, la nouvelle s’est répandue que Kendall avait déposé des marques sur deux noms de sa propre ligne de beauté: “Kendall” et “Kendall Jenner”. Cette décision semblait indiquer qu’elle suivrait bientôt les traces de sa plus jeune sœur, comme ainsi que sa grande soeur Kim Kardashian West, qui possède également une ligne de produits de beauté appelée KKW Beauty.

Plus tard cette année-là, dans le cadre d’un tournage promotionnel pour Keeping Up With the Kardashians, les femmes de l’équipage de Kardashian-Jenner ont toutes essayé de reproduire l’une des autres femmes de la famille.

Kendall a fait une imitation brutale mais hilarante de Kylie: «Oh mon Dieu. C’est incroyable sur ma peau », dit-elle en utilisant les produits Kylie Cosmetic pour« surligner »ses lèvres, en faisant glisser le rouge à lèvres au-delà de sa bouche jusqu’à son menton, et même sur ses dents.

Les rumeurs selon lesquelles les produits de beauté de Kendall Jenner et sa moquerie de Kylie Jenner sont le signe de tensions plus profondes qui grondent sous la surface?

Son fil Twitter semble plein de «bonnes vibrations» et de «gratitude», mais les médias sociaux peuvent être trompeurs. Aucune autre mise à jour de la ligne de beauté Kendall n’a été révélée, nous devrons donc attendre et voir ce qui se passera à l’avenir.