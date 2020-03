La sœur de Tom Hanks dit qu’il ne s’en sort pas très bien avec le coronavirus mais qu’il est toujours d’accord

Bien qu’Internet ait été assez effrayé pendant un certain temps – et c’est compréhensible – tout le monde a pu pousser un soupir de soulagement il y a quelques jours lorsque nous avons appris que Tom Hanks et sa femme Rita Wilson avaient quitté l’hôpital australien où ils étaient traités pour le coronavirus et ont maintenant commencé à s’isoler eux-mêmes à leur domicile.

Tout au long de tout cela, ils ont gardé le moral, aussi, en nous mettant à jour avec un certain nombre de photos et de vidéos pour garantir aux fans que tout allait bien et qu’ils allaient très bien. Mais bien que le pire soit peut-être derrière eux, il semble qu’ils ne soient pas encore tout à fait clairs pour le moment. Ou du moins, Tom ne l’est pas.

Sa sœur, Sandra Hanks Benoiton, a récemment parlé au Daily Mail et leur a donné une mise à jour sur son frère, leur disant ce qui suit lorsqu’ils lui ont demandé comment il allait:

«J’ai communiqué avec mon frère. Il n’est pas génial, mais ça va quand même », dit-elle. “[Am I] sous le choc? Non, c’est un acteur, pas un dieu [but] les soins médicaux en Australie sont bons. »

Donc, ce n’est pas la mise à jour la plus prometteuse alors, mais au moins, il “va toujours bien”. Et étant donné qu’il a 63 ans maintenant, il faut s’attendre à ce que Hanks ait plus de mal à combattre le virus, car il a tendance à avoir un impact bien pire sur les personnes âgées que sur celles de moins de 60 ans.

Mais Tom Hanks et Rita Wilson ne sont pas les seules célébrités qui combattent actuellement le coronavirus, car nous savons également que Kristofer Hivju de Game of Thrones, Olga Kurylenko, star de Quantum of Solace et même Idris Elba ont tous été infectés. Tout comme plusieurs autres stars, de plus en plus étant ajoutées quotidiennement à la liste.

En effet, l’Organisation mondiale de la santé a maintenant déclaré COVID-19 une pandémie, les législateurs exhortant chacun à pratiquer la distanciation sociale. En fait, la plupart des villes sont actuellement en verrouillage total ou semi-fermé, toutes les entreprises, mais seulement les plus essentielles, restent ouvertes. Sans aucune fin en vue et le pire encore à venir, apparemment, il serait peut-être temps de regarder certains Tom Hanks films et rappelons-nous pourquoi il est sans aucun doute l’un des meilleurs acteurs de cette génération.