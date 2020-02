La soeur Sharia de Kobe Bryant se fait tatouer Kobe et Gianna

Le dernier tatouage de Sharia Bryant Washington est un magnifique hommage à son frère et sa nièce.



Kobe et Gianna Bryant sont décédés tragiquement le 26 janvier dans un accident d’hélicoptère qui a coûté la vie à sept autres personnes. Cela fait un mois depuis l’accident tragique et les fans sont encore confus quant à la façon dont une légende du basket-ball pourrait mourir si soudainement et sans avertissement. Au cours des dernières semaines, de nombreux hommages ont rendu hommage à Bryant et à sa fille de 13 ans. Plus tôt cette semaine, un mémorial a eu lieu au Staples Center qui a vu des milliers de personnes se réunir pour célébrer la vie de deux êtres chers.

Sharia Washington est la sœur de Kobe Bryant et maintenant, elle reçoit son propre hommage. Dans le post Instagram ci-dessous, vous pouvez voir que Sharia s’est fait tatouer Kobe et Gianna. Il y a un serpent signifiant le Black Mamba et il a la forme d’un signe infini. De là, le numéro 2 de Gianna et le numéro 24 de Kobe sont placés dans chaque boucle.

De nombreux amis et fans de Kobe ont reçu des tatouages ​​similaires. Ces œuvres d’art aident à perpétuer son héritage pour toujours et c’est magnifique de voir autant de gens se réunir et créer des hommages qui leur tiennent à cœur. C’est un grand engagement de consacrer de l’espace sur votre corps pour un tatouage de quelqu’un. Le fait que tant de personnes aient pris cet engagement témoigne de l’impact de Kobe et de sa fille.

