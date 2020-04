La soirée des musées d’avril sera virtuelle

Mexico.- Si vous pensez quoi faire pour que vos enfants aient un grand Journée de l’enfant à la maison, une option est l’expérience en ligne organisée par Kidzania, totalement numérique, gratuit, amusant et éducatif.

Cette prochaine 30 avril Ce sera une journée des enfants très différente pour tous les petits, et c’est pourquoi KidZania veut leur offrir une aventure en ligne entièrement gratuite afin qu’ils puissent s’amuser, crier, jouer, apprendre et devenir des héros pour une journée.

C’est le premier Sommet numérique pour les garçons et les filles de 7 à 17 ans ans à travers le pays, organisé par Startups mexicaines Ils cherchent à générer des expériences pour les petits à travers des programmes éducatifs amusants et des expériences STEM.

Lors de ce Sommet, tous les enfants qui s’inscriront pourront choisir entre participer à des activités, des défis et des expériences en direct d’art, de science, de technologie, de sport et de bien-être.

Ici, vous pouvez vous inscrire: Journée des enfants à Kidzania

Parmi les activités, un atelier d’astronautes enseigné par KidZania se démarque, où ils apprendront et découvriront l’espace de la maison, avec la construction d’une fusée et la création d’un télescope fait maison pour voir les étoiles depuis leur fenêtre.

En plus d’un défi de construction incroyablement amusant avec des matériaux recyclés à la maison; Programmer un robot, faire de la science avec un ballon; Devenez un explorateur spatial; Satellites pour enfants, hélicoptère de la Ligue, yoga, sont quelques-uns des ateliers et des défis.

Il y aura également des discussions tout au long de la journée avec des spécialistes.

Les ateliers et les défis ont été construits par Zoombers, LIKS, Kidzania, Epic Queen et The Garage Project HUB.

Zoombers est une application mobile pour apprendre les mathématiques en jouant; Liks est une communauté d’apprentissage perturbatrice dont la mission est de responsabiliser et d’inspirer les gens à transformer leur monde grâce à des expériences amusantes.

Chez Epic Queen, ils incitent les filles à être curieuses et courageuses grâce à l’enseignement des sciences et de la technologie. Et enfin El garage est un espace créatif qui conçoit des expériences d’apprentissage innovantes.

“La Journée des enfants est l’une des célébrations les plus attendues pour les enfants, même dans des situations difficiles comme celle dans laquelle notre pays se trouve à cause de COVID-19. Nous sommes fiers de faire partie de cet effort qui unit tant d’organisations, d’écoles, d’entreprises et de projets éducatifs dans notre pays pour offrir un cadeau significatif aux enfants mexicains en cette journée spéciale. »

Cela a été expliqué par Xavier López Ancona, président de KidZania.

Ils ont jusqu’au 29 avril pour s’inscrire et sélectionner les expériences qu’ils préfèrent pour créer leur propre agenda en fonction de leurs goûts et intérêts.

Soit dit en passant, le 30 avril, KidZania bénéficiera d’une promotion spéciale de 30% de réduction sur l’achat de billets sur son site Web. Pour chaque acquisition, ils recevront un chèque-cadeau que les enfants pourront colorier et qui pourra être téléchargé jusqu’au 31 décembre 2020.

