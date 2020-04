La sorcière: la subversion de Hoon-jung Park apporte une touche viscérale à un conte surpuissant [VOD Picks]

Si le énième retard de The New Mutants vous dérange, ou si vous êtes tout simplement d’humeur pour quelque chose de nouveau en VOD, il y a une recommandation facile qui gratte cette démangeaison pour une touche de genre aux histoires d’origine superpuissantes – La sorcière: Subversion. Désormais disponible en Blu-ray et en VOD, ce thriller originaire de Corée du Sud offre du mystère, du suspense, une action viscérale et une effroyable effusion de sang. En d’autres termes, si vous aimez vos histoires de super-héros divertissantes et pleines de violence, celle-ci livre la marchandise.

L’ouverture froide montre des restes mystérieux d’un massacre dans un établissement inconnu, et il est suivi par la poursuite suspensive d’une jeune fille, Ja-yoon. Elle s’échappe et finit par s’effondrer aux abords d’une ferme appartenant à un couple plus âgé et solitaire. Coupé à dix ans plus tard. Ja-yoon a depuis été adoptée par le couple, sans aucun souvenir de son ancienne vie. Elle est devenue une adolescente bien ajustée qui excelle dans tout ce qu’elle poursuit, donc lorsque l’adolescente cloue une audition pour une émission de chant de télé-réalité, elle attire des personnes dangereuses de son passé oublié. Sa vie ordinaire est bouleversée et tout ce qui lui tient à cœur est en jeu.

D’abord et avant tout, la seule chose à savoir, c’est que cela a été écrit et dirigé par Parc Hoon-jung, le scénariste derrière l’excellent et dérangeant J’ai vu le diable. Alors que The Witch: Subversion est loin d’être aussi sombre, il a un bord d’obscurité mordant. Depuis lors, l’établissement que Ja-yoon a fui étant enfant la cherche. Ils n’ont aucun scrupule à tuer ou à torturer quelqu’un pour la récupérer. Beaucoup de ceux après Ja-yoon sont joyeusement sadiques à l’idée de chasser leurs proies. Il s’ensuit une violence sanglante.

Déverrouiller le passé de Ja-yoon est le mystère majeur de l’histoire, mais il se concentre principalement sur des rythmes familiers. Ja-yoon est puissamment télékinésique, résultat de toute expérimentation que l’installation a effectuée sur elle lorsqu’elle était enfant. Il y a beaucoup d’informations fournies, en particulier pour ceux qui connaissent bien ce type de conte d’origine, pour remplir les blancs avant que le récit ne les dévoile. Même toujours, The Witch: Subversion est fortement stylisé avec une valeur de production lisse et des bagarres bien exécutées. C’est la façon dont l’histoire se déroule qui rend cela tellement amusant à regarder, en particulier dans la finale de style Grand Guignol.

Le sous-titre du film finit par entrer en jeu, d’une manière agréablement surprenante, et part avec une allumeuse pour une suite – ce n’est qu’une “Partie 1”, il faut le noter. Habituellement, balancer une sorte de cliffhanger de fil lâche pour configurer l’entrée suivante serait un inconvénient; concentrez-vous d’abord sur une histoire autonome. C’est précisément ce que fait le parc Hoon-jung. The Witch: Subversion est suffisamment robuste pour être autonome en tant qu’histoire autonome, mais il y a encore beaucoup de mystère persistant et un intérêt enraciné pour Ja-yoon pour vous donner envie de vous inscrire immédiatement pour voir où va son histoire. Da-mi KimLes performances de Ja-yoon vont également loin, suscitant facilement la sympathie du public pour les couches de plus en plus complexes du personnage.

Qui sait quand nous pourrons enfin voir The New Mutants, une tournure de genre qui voit de jeunes mutants aux prises avec leurs pouvoirs tout en étant contre leur volonté dans une installation. Mais The Witch: Subversion correspond assez bien à ce projet de loi. La lutte de Ja-yoon pour découvrir son passé et l’étendue de ses pouvoirs présente une histoire d’origine de super-héros familière, mais avec une touche d’action-thriller sud-coréenne. De l’esprit derrière j’ai vu le diable, rien de moins. Ce qui signifie un film très divertissant qui apporte des séquences d’action sauvages et le genre de violence éclaboussée que vous ne voyez pas habituellement dans le tarif de super-héros pour adolescents que nous obtenons dans les cinémas américains.

La meilleure partie est que celui-ci est disponible pour regarder en ce moment.