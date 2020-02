‘La sorcière’. ‘Le phare’. ‘The Northman’. Le nouveau film de Robert Eggers sera “sombre et inhabituellement violent”

Ensuite, le directeur de The Witch and The Lighthouse Robert Eggers est réglé pour diriger The Northman, un film de vengeance viking dont nous avons entendu parler pour la première fois en octobre de l’année dernière.

Deadline nous a dit: «La photo est décrite comme une saga de vengeance viking qui se déroule en Islande au début du Xe siècle. Eggers a écrit le scénario avec le poète et romancier islandais Sjón. »

Selon le site de l’époque, la troupe d’acteurs en pourparlers avec la star comprend Nicole Kidman, Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Bill Skarsgård et Willem Dafoe.

The Northman fera équipe avec Eggers et le directeur de la photographie nominé aux Oscars Jarin Blaschke (The Lighthouse), et Blaschke a récemment taquiné le film dans une conversation avec Screen Daily.

Il a déclaré au site: “C’est un film plus gros que les autres. Je peux dire que c’est un film de vengeance viking et nous tournons en Europe. C’est sombre et exceptionnellement violent. “

“je pense [Eggers] se sent responsable de faire une trilogie», A également noté Blaschke, suggérant que The Witch, The Lighthouse et The Northman formeront une sorte de trilogie spirituelle. Et cela se vérifie, car Eggers avait dit quelque chose de très similaire à nous l’année dernière. Il expliqua, “[The Witch and The Lighthouse] est-ce que j’essaye de communier avec la culture folklorique de mon passé et moi et mon frère prenons les contes folkloriques de la Nouvelle-Angleterre. Ce sont donc certainement des pièces d’accompagnement. “

Plus que nous l’apprenons.