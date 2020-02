La sortie Blu-ray de Scream Factory des «os» d’Ernest Dickerson comprendra quatre nouvelles interviews

Annoncé en décembre dernier, Ernest DickersonFilm d’horreur de 2001 Des os se dirige vers Scream Factory Blu-ray, et nous avons reçu tous les détails de la version aujourd’hui.

Nous sommes en 1979. Jimmy Bones (Snoop Dogg) est respecté et aimé en tant que protecteur du quartier. Lorsqu’il est trahi et brutalement assassiné par un flic corrompu (Michael T. Weiss), L’élégant brownstone de Bones devient sa tombe. Vingt-deux ans plus tard, le quartier est devenu un ghetto et sa maison une ruine gothique.

Quatre adolescents le rénovent en boîte de nuit après les heures d’ouverture, libérant sans le savoir l’esprit torturé de Jimmy. C’est des sensations fortes et des frissons quand le fantôme de Jimmy s’efforce de se venger.

Particularités:

NOUVEAU Numérisation 4K à partir du négatif

NOUVEAU Building Bones – une entrevue avec le réalisateur Ernest Dickerson

NOUVEAU Bringing Out the Dead – une entrevue avec le co-scénariste Adam Simon

NOUVEAU Urban Underworld – une entrevue avec le directeur de la photographie Flavio Labiano

NOUVEAU Blood N Bones – une entrevue avec l’artiste d’effets spéciaux de maquillage Tony Gardner

Commentaire audio avec l’acteur Snoop Dogg, Ernest Dickerson et Adam Simon

Déterrer les os

Urban Gothic: Bones et ses influences

Scènes supprimées avec commentaire facultatif du réalisateur

Dogg nommé Snoop Clip vidéo

Dossier de presse théâtral avec des images des coulisses

Bande annonce

Bande-annonce théâtrale

Scream Factory sortira Bones sur 31 mars 2020.