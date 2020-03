La sortie de ‘A Quiet Place Part II’ retardée en raison d’une épidémie de coronavirus

Le coronavirus est le sujet du moment, et ce n’est pas pour moins car le 11 mars, l’OMS l’a officiellement déclaré comme une pandémie à ne pas prendre à la légère. Ces derniers jours, nous avons vu comment de nombreux événements, massifs et pas tellement, ont été reportés ou carrément annulés pour éviter l’énorme contagion et bien sûr le monde du divertissement est l’un des secteurs qui en paient le prix. Les premières rumeurs ont commencé à émerger que le Festival de Cannes 2020 pourrait être reporté, plus tard, ils ont déménagé en novembre la première de la bande 25 de James Bond, No Time To Die et, malheureusement, c’était maintenant l’un des films d’horreur les plus attendus de l’année, Un endroit calme Partie II.

Selon Variety, Paramount Pictures a annoncé ce 12 mars, qu’elle avait décidé de retarder la première du film avec Emily Blunt et réalisé par son mari, également acteur John Krasinski, quand il a vu que la situation mondiale du coronavirus ne s’améliorait pas. “Après mûre réflexion, et vu la situation actuelle et en évolution concernant le coronavirus et les restrictions sur les voyages et les réunions publiques dans le monde, nous avons décidé de déplacer le lancement mondial de” A Quiet Place Part II “”, a-t-il déclaré. le producteur. Le film devait sortir dans le monde le 18 mars, mais ils n’ont pas encore fixé de nouvelle date de sortie.

Grâce à son compte Instagram, John Krasinski a déclaré que la grande majorité des fans considéraient A Quiet Place Part II comme un film qui devrait être vu en compagnie, mais pour le moment, vous ne pouvez évidemment pas vivre de cette façon.. Voici ce qu’a dit Krasinski:

«L’une des choses dont je suis le plus fier est que les gens ont dit que notre film devait être vu ensemble. Eh bien, en raison des circonstances en constante évolution de ce qui se passe dans le monde qui nous entoure, ce n’est clairement pas le bon moment pour le faire. Aussi excité que nous le soyons pour vous tous de voir ce film … J’attendrai de le sortir jusqu’à ce que nous puissions tous le voir ensemble! Voici donc notre citation du film pour le groupe! À bientôt!”

Pas question, pour l’instant nous aurons encore envie de revoir Emily Blunt dans cette histoire qui allait nous faire peur d’une façon ou d’une autre. Alors que nous avons plus de nouvelles sur la première du film, consultez la bande-annonce officielle de A Quiet Place Part II ci-dessous: