La sortie de “Soul” et “Raya et le dernier dragon” retardée

La situation actuelle du coronavirus continuant d’avoir un impact sur les fermetures de cinéma, Disney a annoncé qu’il retarderait Pixar’s Soul du 19 juin au 20 novembre 2020.

Cela confirme que Soul ne viendra pas directement à Disney + en juin et est considéré comme une sortie de poteau de tente, que Disney veut retenir pour une sortie au cinéma.

Soul prendra la date de sortie prévue pour le film d’animation Disney, Raya et le dernier dragon, qui se déplace maintenant au 12 mars 2021.

Cela suit un modèle similaire à la façon dont les films Marvel ont été repoussés.

Que pensez-vous de ces retards?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.