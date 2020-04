La sortie de «The Last Of Us II» retardée indéfiniment en raison du coronavirus

Naughty Dog a annoncé que la sortie de The Last of Us II a été retardée indéfiniment en raison de la pandémie de coronavirus.

La suite tant attendue du jeu vidéo à succès intitulé The Last of Us était en cours pour une date de sortie le 29 mai 2020. Cependant, Sony a annoncé que la date de sortie du jeu vidéo devrait être retardée indéfiniment en raison du coronavirus dans un communiqué publié lundi.

Dans une déclaration de suivi, le développeur Naughty Dog a expliqué que même si le jeu était presque terminé, il restait quelques problèmes à corriger. Malheureusement, la pandémie de coronavirus en cours et la mesure d’arrêt en cours pour ralentir la propagation du virus ont obligé le développeur à retarder le jeu vidéo jusqu’à ce qu’il puisse résoudre ces bogues:

La bonne nouvelle est que nous avons presque terminé le développement de The Last of Us Part II. Nous sommes en train de corriger nos derniers bugs.

Cependant, même avec la fin du jeu, nous étions confrontés à la réalité qu’en raison d’une logistique hors de notre contrôle, nous ne pouvions pas lancer The Last of Us Part II à notre satisfaction. Nous voulons nous assurer que tout le monde puisse jouer à The Last of Us Part II à peu près en même temps, en veillant à ce que nous fassions tout notre possible pour préserver l’expérience bext pour tout le monde. Cela signifiait retarder le jeu jusqu’à ce que nous puissions résoudre ces problèmes logistiques. »

Vous pouvez lire la déclaration complète de Naughty Dog dans le post ci-dessous.

Un message de notre part concernant le retard de The Last of Us Part II: pic.twitter.com/aGsSRfmJ8a

– Naughty Dog (@Naughty_Dog) 2 avril 2020

Êtes-vous déçu d’apprendre que la suite a été retardée? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Le premier jeu vidéo se concentre sur la relation entre un contrebandier nommé Joel et Ellie, 14 ans, cette dernière pouvant être la clé pour guérir la pandémie meurtrière qui a entraîné le monde post-apocalypse du jeu. Embauché pour faire sortir Ellie d’une zone de quarantaine, Joel se retrouve à compter sur l’adolescente tout autant qu’elle compte sur lui alors qu’ils se battent pour survivre lors de leur voyage à travers les États-Unis.

La chaîne HBO développe actuellement une adaptation télévisée qui couvrira les événements du premier jeu, la prochaine suite intitulée pouvant servir de base à du contenu supplémentaire. Le créateur de Tchernobyl, Craig Mazin et Neil Druckmann, sera le stylo et le directeur de la série. L’adaptation de HBO sera une coproduction avec Sony Pictures Television et en association avec PlayStation Productions. Carolyn Strauss et le président de Naughty Dog, Evan Wells, sont également producteurs exécutifs.

Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour les dernières nouvelles sur The Last of Us II à mesure qu’il se développe.

Source: Naughty Dog