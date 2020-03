La sortie de The New Mutants retardée en raison de … coronavirus

Au moment où nous verrons New Mutants à l’écran, tous les jeunes acteurs qui apparaissent dans le film auront déjà les cheveux gris, et c’est à cause du f *** king coronavirus, Disney et Marvel ont encore retardé la sortie du film.

Ce n’est pas du tout une bonne nouvelle, initialement le film de The New Mutants allait sortir en 2018, mais ils ont décidé de le reporter pour faire plus de séquences supplémentaires jusqu’en février 2019. Cependant, sa première a été retardée une fois de plus jusqu’en août de même année, mais l’achat de Fox par Disney est venu et le projet a dû être retardé jusqu’au 3 avril 2020, pmais maintenant nous savons que cela ne se produira pas.

Ce qui est important à comprendre, c’est que Disney n’est pas la seule entreprise à retarder les premières, Universal a fait de même avec, par exemple, Fast & Furious 9. Il nous faudra donc voir comment évolue la pandémie pour que diverses réactivations activités à travers le monde, car en plus des victimes physiques, le COVID-19 a revendiqué des pertes symboliques.

Dommage, et la vérité est que nous commençons déjà à croire que le film ne sortira jamais.

