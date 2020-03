La sortie en salles de Beastie Boys Story reportée sera diffusée sur Apple TV +

Deadline rapporte que la sortie en salles IMAX du prochain documentaire de Spike Jonze, oscarisé Beastie Boys Story a été reporté. Le film devait initialement sortir le 3 avril. Une nouvelle date de sortie sera annoncée plus tard, mais le documentaire sera toujours diffusé sur Apple TV + à partir du 24 avril.

«Notre priorité absolue est la santé de nos publics et de nos employés, ainsi que de leurs familles et communautés. Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et des fermetures de théâtre qui en résultent dans tout le pays, nous avons décidé de reporter la sortie en salle de «Beastie Boys Story» à une date ultérieure, qui sera annoncée dès que possible. Les détenteurs de billets IMAX peuvent recevoir un remboursement complet en contactant leur théâtre local. Beastie Boys Story, réalisé par Spike Jonze, sera présenté en première sur Apple TV + le 24 avril », un porte-parole d’IMAX a déclaré dans un communiqué.

Le documentaire présente les membres des Beastie Boys, Mike Diamond et Adam Horovitz, qui vous racontent une histoire intime et personnelle de leur groupe et 40 ans d’amitié dans cette expérience documentaire en direct dirigée par leur ami et collaborateur de longue date, et leur ancien grand-père, lauréat d’un Oscar le cinéaste Spike Jonze (Sa, Être John Malkovich, Adaptation).

Beastie Boys Story est produit par Jason Baum, lauréat d’un Grammy Award, Amanda Adelson, aux côtés du réalisateur et écrivain Jonze, et produit par Mike Diamond, Adam Horovitz, Dechen Wangdu-Yauch, John Silva, John Cutcliffe, Peter Smith, Thomas Benski, Dan Bowen, Sam Bridger , Michele Anthony, David Blackman et Ashley Newton.

Le film est produit pour Apple par Fresh Bread et Pulse Films en association avec Polygram Entertainment.

Beastie Boys Story devrait être présenté dans la foulée du 25e anniversaire de la sortie de l’album n ° 1 des Beastie Boys en 1994, Mauvaise communicationet réunit Beastie Boys avec le réalisateur Spike Jonze pendant plus de 25 ans après avoir réalisé le clip du single à succès immortel de l’album, «Sabotage».

