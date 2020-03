La sortie numérique de Sonic the Hedgehog arrive ce mois-ci – / Film

Si vous pensiez que nous allions terminer la journée sans qu’au moins un autre grand film n’annonce une date de sortie numérique plus tôt que prévu, détrompez-vous. Sonic l’hérisson est le dernier film à s’être assuré une sortie numérique théâtrale. Sonic sortira en numérique à la fin du mois, 46 jours après son ouverture en salles.

Le coronavirus a complètement transformé le paysage des communiqués de presse à domicile au cours de la semaine dernière. Universal a abandonné The Invisible Man, Emma. Et The Hunt sur le numérique aujourd’hui, Disney fera ses débuts plus tard ce soir, et Warner Bros publiera The Way Back, Just Mercy et Birds of Prey le 24 mars. Toutes ces versions numériques sont arrivant beaucoup plus tôt que prévu, et maintenant Sonic the Hedgehog rejoint leurs rangs.

Paramount lance le film sur l’achat numérique 31 mars, avec des plans de sortie en 4K Ultra HD, Blu-ray, DVD et en location sur demande ou sur disque 19 mai. La version numérique (et éventuellement physique) comprend les fonctionnalités spéciales suivantes:

Commentaire du réalisateur Jeff Fowler et de la voix de Sonic, Ben Schwartz

Le tour du monde en 80 secondes—Voir la prochaine aventure de Sonic!

Scènes supprimées—Le réalisateur Jeff Fowler présente des scènes supprimées

Bloopers—Rire avec Jim Carrey et les acteurs

Clip vidéo «Accélère moi»

Pour l’amour de Sonic– Jim Carrey et les acteurs discutent de ce que Sonic the Hedgehog signifie pour eux

Construire Robotnik avec Jim Carrey—Voir Jim Carrey donner vie au superviseur Dr Robotnik

Le flou bleu: les origines de Sonic—Explorez les origines du légendaire Blue Blur

Sonic sur le plateau—Visitez le plateau avec la voix de Sonic, Ben Schwartz

Basé sur le jeu Sega classique du même nom, Sonic the Hedgehog est entré dans les salles de cinéma après une refonte de dernière minute qui s’est efforcée de corriger l’apparence numérique horrible du personnage principal. Le changement a apparemment fonctionné, car le film a fini par être un grand succès (malgré certaines critiques peu réjouissantes).

Dans Sonic the Hedgehog, Sonic (exprimé par Ben Schwartz) «embrasse sa nouvelle maison sur Terre. Autrement dit, jusqu’à ce qu’il coupe accidentellement le réseau électrique et suscite l’attention du génie maléfique super-cool, le Dr Robotnik (Jim Carrey). Maintenant, c’est super-méchant contre super-sonique dans une course à travers le monde pour empêcher Robotnik d’utiliser son pouvoir unique pour la domination du monde. Sonic fait équipe avec The Donut Lord, alias le shérif Tom Wachowski (James Marsden), pour sauver la planète. »

