La spéciale «Douglas» de Hannah Gadsby obtient une première à Netflix

Vous n’avez pas eu la chance de voir Douglas de Hannah Gadsby en personne? Bonne nouvelle: Netflix vous donnera une place au premier rang plus tard ce printemps.

Le streamer diffusera la dernière comédie spéciale de Gadsby le mardi 26 mai, a appris TVLine.

Douglas, qui porte le nom du chien aîné de Gadsby, est décrit comme «une visite du parc canin à la Renaissance et vice-versa, guidée par l’un des esprits les plus pétillants et surprenants de la comédie». Gadsby a déjà joué Douglas dans des endroits du monde entier, y compris un arrêt à Los Angeles où la spéciale Netflix d’une heure a été filmée.

“J’apprécie vraiment les tournées avec la performance en direct, mais il y aura des endroits dans le monde que je ne pourrai pas visiter, donc c’est merveilleux que Netflix apportera le spectacle à tous les coins du globe”, a déclaré Gadsby dans Mai 2019, lorsque son équipe avec le service de streaming a été annoncée pour la première fois.

La précédente spéciale stand-up de Gadsby, Nanette, a été publiée sur Netflix en juin 2018, ce qui en fait la première comédie originale spéciale du streamer d’Australie. Avec son commentaire pointu sur les questions LGBTQ – en particulier les anecdotes de Gadsby sur sa propre expérience en tant que lesbienne – le spécial loué par la critique a fait de Gadsby l’une des artistes les plus animées de cette année.

