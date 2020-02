La star coréenne de Netflix a-t-elle une petite amie? – HITC

Crash Landing on You de Netflix propose de nombreux nouveaux talents d’acteur pour les téléspectateurs britanniques, y compris Hyun Bin.

L’une des meilleures choses à propos de Netflix est que, grâce à sa libération sans fin de contenu, nous sommes présentés à tant de nouveaux visages dans le monde du théâtre.

Qu’ils agissent en tant que recrues, qu’ils se lancent dans leurs tout premiers rôles ou qu’ils soient des stars internationales inconnues au Royaume-Uni et aux États-Unis, il est toujours fascinant de dénicher de nouveaux talents.

Dans le cas de la série sud-coréenne Crash Landing on You, qui vient de se terminer sur Netflix, les fans ont découvert une toute nouvelle distribution de stars qu’ils n’auraient normalement pas rencontrées.

Le chef d’entre eux sont les deux fils, Son Ye-jin et Hyun Bin.

L’histoire de Crash Landing on You

Crash Landing on You raconte l’histoire d’une femme sud-coréenne, Yoon Se-ri (Son Ye-jin), alors qu’elle atterrit en Corée du Nord à la suite d’un accident de parapente.

Naturellement, être dans le Nord n’est pas sans danger pour elle, mais elle tombe sur un sympathique soldat nord-coréen, Ri Jeong-hyuk (Hyun Bin), qui l’aide à rentrer chez elle.

En cours de route, la paire commence à chuter, malgré les tensions persistantes entre leurs deux pays.

Présentation de Hyun Bin en tant que Ri Jeong-hyuk

Le capitaine nord-coréen, Ri Jeong-hyuk, est interprété par l’acteur sud-coréen Hyun Bin, âgé de 37 ans.

Hyun Bin est née sous le nom de Kim Tae-pyung dans la capitale sud-coréenne de Séoul le 25 septembre 1982.

En 2004, Hyun Bin est diplômé de l’Université Chung-Ang où il a obtenu un diplôme d’études théâtrales et la même année, sa carrière d’acteur a commencé.

Loin de l’industrie du théâtre, Hyun Bin est actif sur les réseaux sociaux et possède un compte Instagram avec plus de 200 000 abonnés.

En ce qui concerne toute relation actuelle, il est entendu qu’au moment de la rédaction de ce document, Hyun Bin ne sort avec personne et, selon Soompi, l’agence de Hyun Bin a annulé les rumeurs selon lesquelles lui et Crash Landing on You, la co-star de Son Ye-jin, ont a déclenché une relation dans le monde réel.

Dans quoi d’autre Hyun Bin était-il?

Comme mentionné, la carrière d’acteur de Hyun Bin a commencé en 2004 quand il est apparu dans plusieurs rôles mineurs dans le film coréen Spin Kick ainsi que dans la série télévisée Aillaendeu.

Depuis lors, il a continué à apparaître dans plus de 20 rôles d’acteur avec les plus en vue comme My Lovely Sam-Soon, Secret Garden et Memories of the Alhambra entre autres.

Après avoir été présenté aux fans de Netflix dans Crash Landing on You, il sera fascinant de voir où l’acteur de 37 ans se retrouvera ensuite.

Les 16 épisodes de Crash Landing on You sont disponibles en streaming maintenant sur Netflix.

