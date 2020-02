La star de ‘Bachelor’ Tayshia Adams n’a pas de romance en tête pour le moment

Il se passe beaucoup de choses dans la saison de Bachelor de Peter Weber. Alors que certains fans aiment les femmes qui tentent de gagner son cœur, beaucoup d’autres ne supportent pas tout le drame. Et il y en a beaucoup d’autres qui souhaitent que la saison de Weber soit similaire à la saison de Colton Underwood, car ils croient que les concurrents de Underwood étaient beaucoup plus authentiques.

Tayshia Adams a fait ses débuts dans la saison Bachelor d’Underwood, puis elle est allée au Bachelor in Paradise pour une deuxième chance d’aimer. Après avoir raté les deux émissions, il semble qu’elle change ses priorités. Voici ce qu’elle a dit à ses abonnés Instagram sur ce sur quoi elle se concentre maintenant – et cela n’a rien à voir avec l’amour romantique.

Tayshia Adams a tenté de trouver l’amour à travers «The Bachelor» et «Bachelor in Paradise»

Tayshia Adams et John Paul Jones à la réunion «Bachelor in Paradise» | John Fleenor via .

Trouver l’amour n’est pas facile, et c’est particulièrement vrai pour les téléspectateurs. Alors que Underwood a vraiment aimé Adams et l’a emmenée jusqu’aux trois derniers, c’est Cassie Randolph qui lui a volé le cœur. Et après cela, Adams est tombé amoureux de John Paul Jones sur Bachelor in Paradise – mais nous savons qu’ils n’ont pas eu une fin heureuse non plus.

Jones et Adams étaient un couple étrange depuis le début. Mais après le paradis, ils se sont réunis et ont pris leur relation très au sérieux. Jones aurait même déménagé de son état d’origine, le Maryland, en Californie, ce qui le mettait dans le même état qu’Adams. Mais il semble que le niveau de maturité de Jones n’ait pas été au niveau dont Adams avait besoin.

«Je lui ai dit, je me dis honnêtement:« Je veux juste que vous viviez un peu plus la vie. J’ai l’impression que vous avez juste besoin de vivre un peu et d’apprendre un peu parce que j’ai l’impression que je ne peux pas faire grand-chose ”, a déclaré Adams au podcast Bachelor Party.

Elle a dit à ses abonnés Instagram qu’elle accordait la priorité à sa famille

Tayshia Adams et son frère le jour de la Saint-Valentin | Tayshia Adams via Instagram Story

Maintenant, il semble qu’Adams vit sa meilleure vie de célibataire. Elle crée fréquemment des publications Instagram montrant son partenariat avec les vêtements boohoo, et sa vie en tant qu’influenceuse des médias sociaux lui offre de nombreuses connexions et opportunités de voyage qu’elle n’a jamais eues auparavant. Alors que beaucoup pensent qu’Adams pourrait (et devrait) retrouver l’amour, elle a déclaré à ses abonnés Instagram via son histoire le 13 février que la famille prenait le pas sur tout le reste.

La veille de la Saint-Valentin, Adams la montra avec son petit frère en train de déjeuner ensemble. Et elle a ensuite montré elle et son frère avec beaucoup d’autres jouant un match amical de volley-ball. Après cela, alors qu’elle était assise dans sa voiture, Adams a expliqué qu’elle accordait la priorité à sa famille au lieu de la romance.

“Donc, l’un de mes objectifs pour cette année est d’être vraiment là pour ma famille”, a déclaré Adams à la caméra. “C’est pourquoi j’aime un peu essayer de faire un effort pour aller voir mon frère un peu plus. … Il va bientôt terminer sa huitième année et ce sera un adolescent vraiment cool et il sera trop cool pour moi. »Adams a également mentionné qu’elle vit actuellement à seulement 15 minutes de sa famille, ce qui pourrait changer à l’avenir.

Beaucoup souhaitent qu’Adams soit «la bachelorette»

Adams fait peut-être de sa famille une priorité actuellement, mais ses fans aimeraient qu’elle soit la star de The Bachelorette.

“Pétition pour que Tayshia soit le prochain bachelorette”, a commenté un adepte d’Instagram sur le post d’Adams le 13 février.

Un autre a écrit: «la bachelorette que nous méritons !!»

Un autre encore a ajouté: “Je vous supplie d’être la prochaine célibataire.”

Nous ne savons pas qui sera la prochaine Bachelorette. Alors que beaucoup veulent voir Hannah Brown retrouver sa chance d’aimer, nous nous demandons si l’une des femmes de la saison de Weber va saisir cette chance. Quoi qu’il arrive, il semble qu’Adams ne soit pas trop inquiète, car elle ne se concentre pas sur la télé-réalité ou l’amour pour le moment.

