La star de Black Widow, Florence Pugh, a bloqué les commentaires sur Instagram suite à une grande quantité d’intimidation sur un post récent.

La situation avec la page Instagram de la star de Black Widow a commencé lorsqu’elle a publié une photo de son petit ami, Zack Braff et du chien que les deux élèvent ensemble lundi. Florence Pugh, malheureusement, a dû fermer la section des commentaires sur le post peu de temps après. Le raisonnement apparent était que la grande majorité des commentaires sur la photo étaient négatifs, l’intimidation ici et Zack Braff.

Plus tôt dans la journée, la star de Black Widow a publié une vidéo sur Instagram où elle s’est lancée dans la cyberintimidation et comment elle n’allait pas tolérer cela sur sa page:

«Je n’autoriserai pas ce comportement sur ma page. Cela me bouleverse. Cela me rend triste que pendant cette période où nous devons vraiment tous être ensemble, nous devons nous soutenir les uns les autres, nous devons nous aimer les uns les autres – le monde fait mal. Le monde se meurt et quelques-uns d’entre vous ont décidé d’intimider sans raison. »

Vous pouvez voir la vidéo complète de Florence Pugh ci-dessous:

Que pensez-vous tous du post de Florence Pugh? Avez-vous hâte de la voir dans Black Widow? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de Black Widow:

Dans le thriller d’espionnage bourré d’action des Marvel Studios «Black Widow», Natasha Romanoff, alias Black Widow, confronte les parties les plus sombres de son registre lorsqu’une conspiration dangereuse ayant des liens avec son passé survient. Poursuivie par une force qui ne recule devant rien pour la faire tomber, Natasha doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations rompues laissées dans son sillage bien avant de devenir vengeance.

Réalisé par Cate Shortland à partir d’un scénario écrit par Eric Pearson basé sur une histoire de Jac Schaeffer et Ned Benson, le film met en vedette Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, Ray Winstone, Olivier Richters et Rachel Weisz.

Black Widow devrait sortir le 6 novembre 2020.

Source: Instagram

Trey Griffeth

Amateur de jeux vidéo, de bandes dessinées et de films! Écrivain de tout ce qui les concerne!