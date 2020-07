La star de Broadway Nick Cordero a perdu la vie à cause de complications virales

1/3

Nick Cordero restera dans les mémoires comme une star de Broadway | AP

L’acteur n’avait que 41 ans | AP

L’acteur a souffert bien avant de conclure sa forte bataille | AP

Acteur vétéran de Broadway Nick Cordero Il a récemment perdu la vie à 41 ans en raison d’une complication avec le virus qui afflige actuellement l’humanité.

Cordero a perdu la vie dans la ville de Los Angeles après avoir subi de graves conséquences. complications médicales après avoir contracté le coronavirus.

L’acteur a été nominé pour un Tony Award, spécialisé dans les durs à cuire dans Broadway dans des émissions comme « Waitress », « A Bronx Tale » et « Bullets Over Broadway ».

Ses derniers moments ont été passés à l’hôpital Cedars-Sinai après plus de 90 jours d’hospitalisation, selon sa femme, Amanda Kloots.

L’acteur de Broadway Nick Cordero est décédé, travaillant sur « Rock of Ages », « Waitress », « Bullets Over Broadway » et « A Bronx Tale The Musical ». Hospitalisé pour coronavirus depuis le 31 mars au Cedars-Sinai Center de Los Angeles. Dans le coma, ils ont dû amputer sa jambe droite pic.twitter.com/yNAZjPBw2I – Nous sommes des Instants (@RobertGayol)

6 juillet 2020

« Dieu a un autre ange au paradis maintenant », a-t-il publié sur Instagram. Nick était une lumière si brillante. Il était l’ami de tout le monde, il aimait écouter, aider et surtout parler. C’était un acteur et un musicien incroyable. Il aimait sa famille et il aimait être père et mari. «

Nick est entré aux urgences le 30 mars et a eu une succession de revers de santé, y compris mini coups, caillots sanguins, infections septiques, trachéotomie et stimulateur cardiaque provisoire implanté.

Il était sous respirateur et inconscient et jambe droite amputée. Une double transplantation pulmonaire était à l’étude.

Viola Davis était l’une des personnes en deuil qui a écrit à sa veuve et à son fils que « mon coeur est avec vous tous ».

Fil

1. En mars 2020, Nick Cordero, 41 ans, un acteur de Broadway, a reçu un diagnostic de COVID-19. Son épouse, Amanda Kloots, a indiqué qu’il était dans un état critique avec un respirateur et qu’il était traité par dialyse et oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO).

pic.twitter.com/AVz90v2pRl – Je suis Edu (@EcarleF)

6 juillet 2020

L’actrice de Broadway et présidente de l’Actors ‘Equity Association, Kate Shindle, a écrit sur Twitter qu’elle avait le cœur brisé par sa famille et qu’elle était profondément attristée par la perte de cet acteur talentueux et très apprécié.

Pendant l’hospitalisation de Cordero, Kloots Il lui a envoyé des vidéos quotidiennes d’elle et de son fils d’un an, Elvis, afin qu’elle puisse les voir si elle se réveillait, et a exhorté ses amis et ses fans à se joindre à un chant quotidien. Une page de GoFundMe pour payer les frais médicaux, il a levé plus de 600 000,00 dollars

Malheureusement, l’acteur n’a pas pu mener cette dure bataille et maintenant sa famille, ses amis et ses admirateurs pleurent sa perte.

