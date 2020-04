La star de “ Daredevil ”, Charlie Cox, n’apparaît pas dans “ Avengers: Endgame ”

La star de Daredevil, Charlie Cox, a pesé sur son personnage n’apparaissant pas dans le méga film de super-héros de l’année dernière, Avengers: Fin de partie.

Charlie Cox, bien sûr, a décrit Daredevil tout au long des trois saisons de la série Netflix et est également apparu comme un personnage principal dans le crossover The Defenders. Malheureusement, le spectacle a été annulé après sa troisième saison dans le cadre d’une plus grande purge des différents spectacles originaux de Marvel Netflix. Il a cependant mis à nu la question de savoir ce qui serait le prochain pour ces personnages et s’ils continueraient dans l’univers cinématographique Marvel à un autre titre. Malheureusement, cela ne semble pas être le cas.

Comme nous le savons tous, lors de l’apogée de Avengers: Fin de partie, le docteur Strange est revenu dans le combat avec une armée de héros pour soutenir Captain America contre les forces de Thanos. Malheureusement, les personnages des Defenders étaient notamment absents de cette grande bataille culminante, au grand dam des fans des émissions de Netflix. Charlie Cox, cependant, semble être d’accord avec cela.

En parlant à Comicbook.com, Charlie Cox a pesé sur le fait que son personnage n’apparaissait pas dans Avengers: Fin de partie et a exprimé sa gratitude pour la durée pendant laquelle il a pu jouer à Daredevil tant qu’il a pu:

“Non, je suis content de ce que j’ai. Évidemment, tout ça serait génial, mais regardez – je ne suis qu’un acteur et je pense que c’est beaucoup plus compliqué que je ne pouvais l’imaginer et je le comprends. “

Qu’avez-vous tous pensé de la bataille culminante dans Avengers: Fin de partie? La présence de Daredevil et des autres défenseurs aurait-elle amélioré la situation? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis de la troisième saison de Daredevil:

Absent depuis des mois, Matt Murdock (Charlie Cox) fait resurgir un homme brisé, remettant en question son avenir en tant que justicier Daredevil et avocat Matthew Murdock. Mais lorsque son ennemi juré Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) est libéré de prison, Matt doit choisir entre se cacher du monde ou embrasser son destin de héros.

La saison 3 de Daredevil met en vedette Charlie Cox, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Joanne Whalley, Jay Ali, Wilson Bethel, Stephen Rider et Vincent D’Onofrio dans le rôle de Wilson Fisk.

Daredevil est maintenant disponible sur Netflix.

Source: Comicbook.com

