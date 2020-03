La star de Endgame aurait l’intention de jouer à Zordon lors du redémarrage des Power Rangers

le Power Rangers le redémarrage qui est actuellement en développement cherche à changer les choses, et cela comprend la recherche d’un tout nouveau groupe d’acteurs pour donner vie aux personnages. Au cours des derniers jours, nous avons entendu parler de choix de casting très intrigants et maintenant, nous avons été informés qu’une des stars d’Avengers: Fin de partie est en haut de la liste pour jouer à Zordon.

Comme les fans le savent, Bryan Cranston a déjà joué le personnage dans le film de 2017 et même si ce film n’était pas parfait, celui qui joue le rôle aura certainement de grosses chaussures à remplir. Heureusement, alors, le studio regarde quelqu’un qui est plus que capable de cela, en tant que sources proches du WGTC – les mêmes qui ont dit que Transformers était en cours de redémarrage et que Disney faisait une retombée de Beauty and the Beast pour Gaston, qui se sont toutes deux avérées être soyez correct – dites-nous que Josh Brolin est envisagé pour le rôle.

Bien que la plupart le connaissent peut-être de son temps à jouer Thanos dans le MCU, Brolin est un acteur nominé aux Oscars et un talent de premier ordre qui ajoute une valeur significative à chaque projet qu’il entreprend. Que ce soit le cow-boy dans No Country For Old Men, ou le mercenaire voyageant dans le temps dans Deadpool 2, cet homme ne peut pas jouer un rôle, et Zordon serait un autre excellent ajout à une liste déjà impressionnante de personnages auxquels il s’est attaqué.

Cliquer pour agrandir

Aucun mot pour l’instant si Brolin est le favori, mais comme toujours avec ce type de situations, il n’est évidemment pas le seul sur la liste du studio. On dit que c’est quelqu’un qui les intéresse beaucoup et avec un peu de chance, les choses vont s’arranger et il va se connecter.

Cependant, tout le monde dans le casting ne sera pas nouveau dans la franchise. Comme vous l’avez peut-être entendu, deux explosions du passé auraient apparemment pris la forme des Rangers roses et verts originaux, qui auraient des camées. Entre leur implication et la liste impressionnante de nouveaux talents que le studio assemble, ce prochain opus pour le Power Rangers est en train de devenir celui que les fans ne voudront pas manquer.