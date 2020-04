La star de Endgame, Chris Evans, révèle son coup de cœur pour les célébrités

Avengers: la star de Endgame, Chris Evans, a récemment révélé qui était son béguin pour les célébrités sur les réseaux sociaux tout en plaidant pour que les autres restent à la maison au milieu de la pandémie de coronavirus.

Le coronavirus a réussi à tout bloquer, y compris les projets des studios Marvel. Cependant, Chris Evans s’est éloigné de l’univers cinématographique Marvel et du rôle de Captain America après Avengers: Fin de partie. Evans n’hésite pas non plus à exprimer ses opinions politiques sur les médias sociaux et a plaidé pour que les autres restent chez eux pour empêcher la propagation du coronavirus.

Il est actuellement difficile de savoir quand les productions de Marvel Studios reprendront, mais Disney a récemment repoussé l’intégralité de sa phase 4 avec Black Widow qui arrive maintenant en novembre. Récemment, la star de Avengers: Endgame, Chris Evans, a tweeté à propos de son coup de cœur pour les célébrités en réponse au message hilarant de Julia Louis-Dreyfus encourageant les autres à rester à la maison pendant ces moments difficiles. Vous pouvez voir la vidéo de Dreyfus et le propre tweet d’Evans ci-dessous.

Mon coup de coeur pour les célébrités. https://t.co/auHYPElM8U

– Chris Evans (@ChrisEvans) 10 avril 2020

Voici le synopsis officiel d’Avengers: Endgame:

Le cours grave des événements mis en mouvement par Thanos qui a anéanti la moitié de l’univers et fracturé les rangs des Avengers oblige les Avengers restants à prendre une position finale dans la grande conclusion de Marvel Studios à vingt-deux films, “Avengers: Endgame”.

Réalisé par Anthony et Joe Russo, Avengers: Endgame stars Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Danai Gurira, Benedict Wong, Jon Favreau, Bradley Cooper, Gwyneth Paltrow et Josh Brolin.

Avengers: Fin de partie est maintenant disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD. Restez à l’écoute de Hollywood héroïque pour toutes les dernières nouvelles concernant l’univers Marvel Cinematic et d’autres projets touchés par l’épidémie de coronavirus.

