La star de ‘Family Reunion’ de Netflix partage sa relation avec Nick Cannon

Bien qu’il n’ait que 15 ans, l’acteur Cameron J. Wright de la réunion de famille de Netflix a travaillé avec un certain nombre d’icônes hollywoodiennes comme Richard Roundtree, Loretta Devine, et plus encore.

Wright dépeint l’adorable Mazzi McKellan dans Family Reunion, où les vacances en famille de McKellan entraînent le passage de leur vie heureuse à Seattle à une petite ville de Géorgie. Cette décision les rapproche des membres de la famille élargie, ce qui crée des situations réconfortantes et comiques sans fin. Wright a travaillé aux côtés de Roundtree et Devine ainsi que de Tia Mowry, qui dépeint la mère de Mazzi.

Cameron J. Wright | Photo gracieuseté du groupe Anderson

En plus de Family Reunion, Wright a révélé à Showbiz Cheat Sheet qu’il travaillait sur un certain nombre d’autres projets qui lui ont ouvert la porte pour travailler avec plus de poids lourds hollywoodiens.

Il apprend des meilleurs

Wright a partagé ce que c’était que de travailler avec des acteurs révolutionnaires comme Roundtree et Devine. “Travailler avec des gens comme Tia Mowry, Loretta Devine, Richard Roundtree et Anthony Alabi est le plus grand sentiment de tous les temps”, a-t-il fait remarquer. «Ils nous apprennent tellement les enfants sur la vie et le théâtre. Ce sont de telles inspirations et je les admire vraiment. »

Cependant, travailler avec vos idoles peut être intimidant. Wright a partagé qu’il était toujours sous le choc d’être entouré par les acteurs qu’il a vu grandir. «Ces gens sont légendaires! Soeur Soeur, Shaft. C’est toujours un choc que je sois entouré de ces acteurs / actrices légendaires. “

Au-delà du plaisir de travailler aux côtés de ces professionnels, Wright affirme qu’il possède également des connaissances considérables. «J’ai définitivement appris à me mettre vraiment dans le caractère. J’ai remarqué une amélioration en moi-même en tant qu’acteur tout au long de la saison et je dois les remercier pour cela. »

Il a ajouté que faire partie d’une version de Netflix était également surréaliste. «Le simple sentiment que je fais partie de ce projet est un sentiment fantastique.»

Nick Cannon a trouvé Wright sur Instagram

La création récente du musicien Nick Cannon, Ncredible Crazy Kids est un groupe de jeunes talentueux sélectionnés à la main. Ncredible Crazy Kids se positionne comme le prochain hot boy band, mais au lieu de tenir des auditions traditionnelles, Cannon a personnellement recherché des talents sur Instagram.

“Nick m’a contacté via Instagram”, a déclaré Wright. “C’est tout le travail de Dieu et je suis vraiment béni!” Wright est le chanteur principal du groupe et a récemment donné aux fans un aperçu de son talent musical. Il a commandé une couverture des «Cercles» de Post Malone et l’a partagée sur la chaîne YouTube de Ncredible Crazy Kids.

Wright a ajouté qu’il était fan de Cannon depuis un certain temps. «L’une de mes émissions préférées est The Masked Singer, donc c’est fou que je travaille avec l’hôte de mon émission préférée. J’adore le travail de Nick Cannon, donc c’est formidable de faire partie du projet qu’il a mis sur pied. “

“Cela a été la plus grande chose”, a déclaré Wright à propos de l’expérience. “Les chansons qu’il a créées pour le groupe sont incroyables et j’ai hâte que tout le monde puisse les entendre.” Le groupe est actuellement en studio avec Cannon pour conclure son premier album.

Le talent musical de Wright a été présenté dans «Motown: The Musical»

Le talent musical de Wright était également exposé lorsqu’il a joué avec la production de tournée de Motown: The Musical. L’acteur / musicien aux multiples talents a joué dans trois rôles, représentant un jeune Stevie Wonder, Barry Gordy et Michael Jackson.

Il a partagé qu’il était fan de la comédie musicale avant de passer une audition. «J’ai toujours aimé Motown depuis que je suis petit. Je suis même allé voir Motown: The Musical avant même d’avoir auditionné. Faire partie de la tournée a été l’une des plus grandes expériences de ma vie. Le fait que j’ai eu la chance de dépeindre de telles légendes était un rêve devenu réalité. Motown a marqué le début d’une ère qui a vraiment transformé la musique en ce qu’elle est aujourd’hui et ces artistes sont de grandes influences pour moi et ma musique. »