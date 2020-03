La star de ‘GLOW’ Alison Brie réagit à ces rumeurs de ‘She-Hulk’

Marvel Studios se prépare à She-Hulk.

Alors que l’univers cinématographique Marvel pénètre dans la phase 4, le public devrait s’attendre à la narration de super-héros la plus inclusive à ce jour. Des films comme Black Panther et Captain Marvel ont fait de grands progrès à cet égard. Mais le MCU est sur le point d’introduire un tas de femmes et de personnes de couleur.

L’un des nouveaux personnages les plus attendus est Jennifer Walters alias She-Hulk. Cousine de Bruce Banner, elle subit une transfusion sanguine qui lui sauve la vie. Et – vous l’avez deviné? – elle développe une version plus douce de ses pouvoirs de Hulk.

Le personnage devrait faire ses débuts dans une prochaine série Disney +. Bien que Marvel n’ait pas annoncé la date de sortie de l’émission, Disney serait à la recherche d’une star. Et maintenant, Alison Brie – dont le nom a récemment été associé au rôle – parle de son implication dans She-Hulk.

Alison Brie | Phillip Faraone / . pour le magazine New York

Marvel veut un «type Alison Brie» pour «She-Hulk»

Des rapports récents ont révélé que Marvel Studios recherche activement un “type Alison Brie” pour jouer She-Hulk. Naturellement, les fans ont tiré des conclusions sur le casting, en supposant que Brie était peut-être en pourparlers. Pourtant, ces rapports n’étant pas confirmés, nous ne pouvions que spéculer sur leur véracité.

Après tout, ce n’est pas la première fois que Brie est mentionnée à propos de ce rôle. Les fans l’ont liée à She-Hulk pendant des mois. Parfois, le casting rampant de fans peut devenir réalité, comme avec le rôle de Benedict Cumberbatch en tant que docteur Strange. Alors, Brie rejoint-il le MCU?

Alison Brie réagit à la rumeur et parle d’un casting potentiel

Lors d’une récente apparition dans The Late Late Show avec James Corden, l’hôte est allé directement à la source. Tout d’abord, Corden a interrogé Brie sur sa réaction initiale aux rumeurs que Disney cherchait une actrice comme elle pour jouer She-Hulk.

Je ne savais pas vraiment que c’était une chose si tendance, mais je me suis réveillé avec beaucoup de publications Instagram de photos côte à côte de moi et She-Hulk, que je pensais juste, “cool”. Et puis cette citation à propos d’un “type Alison Brie”, honnêtement, j’ai trouvé très excitant. Parce que pendant des années, j’ai auditionné pour le “type Anne Hathaway” ou le “type Zooey Deschanel”. J’étais très flatté d’être mon propre type pour quelqu’un d’autre.

En vérité, cela en dit long sur la façon dont la carrière de Brie s’est épanouie au cours des dernières années pour que Disney l’utilise censément comme archétype pour She-Hulk. Mais Corden ne laissait pas encore tomber l’actrice de son implication potentielle.

«Et puis j’ai passé quelques coups de fil. Nous en reparlerons plus tard “, a plaisanté Brie avant d’admettre enfin, au milieu d’une grande hésitation,” je trouve ça intéressant. “

Le casting de «She-Hulk» est-il déjà terminé?

La réponse timide de Brie à la question de Corden a finalement laissé l’hôte «convaincu [Brie] joue She-Hulk. ” Et, bien que Marvel Studios ne soit pas encore prête à faire des annonces, la confession de Brie qu’elle trouve le rôle «intéressant» pourrait être révélatrice. Selon toute vraisemblance, une sorte de pourparlers est actuellement en cours.

Brie a effacé sa mention de faire quelques appels. Mais cela semblait plus authentique que son esquive ultérieure de la question. Marvel Studios – et Disney en général – est connu pour ses accords de non-divulgation détaillés. Donc Brie pourrait très bien être déjà connecté pour She-Hulk maintenant, et nous ne le saurions jamais. Ou inversement, peut-être que les négociations ne font que commencer.

La campagne des stars pour un rôle convoité tient souvent ou élude les commentaires du public sur un projet pour éviter d’affecter l’aspect commercial des choses. Si Brie est en effet prêt à jouer She-Hulk, ni l’actrice ni Marvel ne le confirmeront officiellement jusqu’à ce que les deux parties soient d’accord. Nous regarderons pour voir quand ou si Marvel confirme officiellement que Brie est la propre She-Hulk du MCU. Restez à l’écoute.