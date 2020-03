La star de “Good Times” John Amos révèle qu’il n’a pas été choqué par la condamnation de Bill Cosby

Bill Cosby a accumulé des tonnes d’ennemis au cours de sa carrière pour ses critiques publiques envers d’autres qu’il juge moins que morales. Bien que son collègue acteur, la star de Good Times, John Amos, ne le considère peut-être pas comme un ennemi, il n’est pas fan de la façon dont Cosby l’a traité, lui ou les autres, à l’époque.

Dans une récente interview avec le comédien Luenell pour la chaîne YouTube populaire Vlad TV, Amos admet qu’il était au courant des rumeurs contre Cosby depuis de nombreuses années en raison du temps qu’il a passé à travailler dans l’industrie.

Qui est John Amos?

Amos est surtout connu pour son rôle dans la série télévisée CBS, Good Times, où il a joué le rôle du patriarche de la famille Evans, James Evans. Il a été licencié de la série après deux saisons pour avoir dénoncé ce qu’il croyait être des scénarios stéréotypés.

Amos a également joué dans la minisérie Roots de 1977, ce qui lui a valu une nomination aux Emmy Awards. Ses autres crédits télévisés incluent The Mary Tyler Moore Show, The West Wing, Living Single et The Fresh Prince of Bel-Air.

Il était également une star de Broadway et a travaillé dans des films, notamment Coming to America – où il reprendra son rôle dans la suite en tant que Cleo McDowell.

Avant d’agir, Amos était sur le point de devenir une star de la NFL après avoir signé avec les Broncos de Denver. Il a brièvement occupé les Bulldogs de Cleveland et les explorateurs Joliet de la United Football League – ainsi que les Norfolk Neptunes et Wheeling Ironmen de la Continental Football -League avant de signer en tant qu’agent libre avec les Chiefs de Kansas City pour une courte période.

John Amos ne considérait pas Bill Cosby comme un ami en raison du fait que Cosby était à un “niveau supérieur” et de la moralité de Cosby

Amos a travaillé avec Cosby quand il a fait un spot invité sur The Cosby Show où il a joué le rôle de médecin de Cosby. Il a dit à Luenell qu’il aimait travailler avec Cosby “à ce moment-là”.

Il a admis que même s’ils étaient des acteurs et souvent croisés pour leur travail, il ne classerait pas leur relation comme étant des amis. Cosby avait une puissance d’étoile beaucoup plus grande qu’Amos et Amos a déclaré que Cosby était très sélectif de qui il permettait dans son cercle social – notant qu’ils devaient être au même niveau que lui dans leur carrière.

La conversation s’est ensuite tournée vers la boussole morale de Cosby et la question de savoir si Amos a été témoin de différences quant à l’identité de Cosby en public et en privé. Cosby était connu pour critiquer d’autres bandes dessinées ou acteurs qui utilisaient des blasphèmes, y compris des comédiens populaires comme Eddie Murphy.

“Il n’a autorisé aucune blasphème sur le plateau”, a confirmé Amos. “En fait, j’ai utilisé une malédiction sur le plateau une fois et tout s’est arrêté et c’est au milieu d’une répétition et Phylicia Rashad qui a joué sa femme, bien sûr, est venue et a dit:” Nous ne parlons pas de cette façon dans cette émission . “

Pourquoi John Amos n’a pas été surpris par la condamnation de Bill Cosby ou les allégations contre lui

Après qu’Amos ait raconté l’histoire de l’interdiction de profanation de Cosby, Luenell a plaisanté en disant que Cosby n’autorisait pas le blasphème mais permettait des “pilules” comme fouille des décennies d’allégations selon lesquelles Cosby droguerait des femmes pour son gain sexuel. Amos a d’abord répondu «sans commentaire».

Amos a admis plus tard cependant qu’il pensait que les personnalités publiques et personnelles de Cosby ne s’alignaient pas et que Cosby était hypocrite. Il a également insinué que Cosby avait obtenu ce qu’il méritait, disant à Lunell: “Vous récoltez ce que vous cousez, c’est tout ce que je peux dire.”

Lorsque Luenell lui a demandé s’il était surpris de la condamnation de Cosby en 2018, Amos a expliqué:

“Je n’ai pas été terriblement surpris parce que j’avais été acteur et que j’ai travaillé avec lui plusieurs fois. Nous avions fait un film ensemble, j’avais fait un épisode ou deux de son émission et nous avions entendu les rumeurs. Je n’ai jamais été présent lors de ces supposés incidents, mais les rumeurs étaient si répandues et elles provenaient de sources si fiables que vous commencez à le regarder de côté et vous avez dû l’accepter comme un fait. »

Amos a révélé qu’il pensait que Cosby était en mesure de poursuivre son comportement prédateur présumé en raison de choses qui se produisaient avant les médias sociaux.