La star de Hellboy, Daniel Dae Kim, est testée positive pour le coronavirus

La star de Hellboy, Daniel Dae Kim, a annoncé qu’il avait été testé positif pour le coronavirus.

Dans un article sur son compte Instagram officiel, Daniel Dae Kim, qui dépeignait Ben Daimio dans le redémarrage de Hellboy en 2019, a révélé qu’il avait décidé de se faire tester pour le coronavirus après son retour à Honolulu, à Hawaï, lorsque la production de la série New Amsterdam a été fermée à New York. La star de Hellboy a noté qu’il était asymptomatique à ce moment-là et n’a pas été testé jusqu’à ce qu’il commence à montrer des symptômes, s’excusant auprès des acteurs et des membres de l’équipe qu’il aurait pu inconsciemment exposer au virus.

Daniel Dae Kim a également exhorté les jeunes à prendre au sérieux la pandémie de coronavirus et à prendre les précautions nécessaires pour ralentir la propagation du virus afin de protéger les plus vulnérables:

«Pour tous ceux qui existent, en particulier les adolescents et les milléniaux qui pensent que ce n’est pas grave, sachez que c’est le cas. Et si vous traitez cela sans soin, vous mettez potentiellement en danger la vie de millions de personnes, y compris de vos proches. Donc, pour le bien de tout le monde, veuillez suivre les directives: distance sociale, auto-isolement, arrêtez de toucher votre visage et bien sûr, lavez-vous les mains. »

La pandémie de coronavirus a également entraîné des attaques racistes et des actes de discrimination contre les personnes d’origine asiatique. Dans sa vidéo, Daniel Dae Kim s’est prononcé contre les attaques et a rappelé aux téléspectateurs que n’importe qui peut attraper le virus n’importe où, notant qu’il l’a obtenu à New York:

«Et une dernière chose très importante: s’il vous plaît, s’il vous plaît, arrêtez les préjugés et la violence insensée contre les peuples asiatiques. Battre au hasard des Américains d’origine asiatique, parfois sans abri, est lâche, déchirant et inexcusable. Oui, je suis asiatique, et oui j’ai un coronavirus, mais je ne l’ai pas obtenu de Chine. Je l’ai eu en Amérique. A New York. Et malgré ce que certains dirigeants politiques veulent appeler, je ne considère pas l’endroit d’où il est aussi important que les personnes malades et mourantes. Si je le faisais, j’appellerais cette chose le virus de New York, mais ce serait idiot. Le fait est que les injures ne nous mènent nulle part. Ce qui compte, c’est la meilleure façon de prendre soin de nous et les uns des autres. »

Vous pouvez consulter le post de Daniel Dae Kim ci-dessous.

Voici le synopsis officiel de Hellboy de Daniel Dae Kim:

Sur la base des romans graphiques de Mike Mignola, Hellboy, pris entre les mondes du surnaturel et de l’humain, se bat contre une ancienne sorcière résolue à se venger.

Réalisé par Neil Marshall à partir d’un scénario co-écrit par le créateur du personnage Mike Mignola, Andrew Cosby et Christopher Golden, Hellboy met en vedette David Harbor, Milla Jovovich, Ian McShane, Sasha Lane, Penelope Mitchell, avec Daniel Dae Kim.

Hellboy est désormais disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD.

Source: Daniel Dae Kim (via Variety)