La star de High Fidelity amène la blonde – HITC

Edmund Donovan joue dans la dernière adaptation de High Fidelity.

High Fidelity séduit un public partout, en particulier les fans d’Edmund Donovan.

Trop n’est jamais assez…

C’est une phrase qui s’applique sans doute parfaitement au film de 2000 de Stephen Frears, High Fidelity. Basé sur le roman britannique du même nom de 1995 de Nick Hornby, le film mettait en vedette John Cusack dans le rôle principal de Rob Gordon travaillant dans un magasin de disques aux côtés de ses deux amis Barry et Dick, joué par Jack Black et Todd Louiso respectivement.

Quand nous disons que trop n’est jamais suffisant, nous voulons dire que nous aurions pu regarder des images sans fin des trois d’entre eux traînant dans le magasin, épuisant les cinq premières listes jusqu’à ce que le soleil se couche et se lève.

Pour ceux qui auraient sauté sur l’opportunité d’une série télévisée, Hulu a répondu à leurs prières avec une adaptation en dix épisodes qui est tombée le jour de la Saint-Valentin.

Edmund Donovan en haute fidélité

La série remplace John Cusack pour Zoë Kravitz (Mad Max: Fury Road) en tant que propriétaire du championnat de vinyle Rob.

Encore une fois, nous arrivons à passer du temps avec ses copains à parler de musique et quoi d’autre tout en naviguant dans les cinq principaux chagrins. C’est bien de voir qu’ils ne s’écartent pas trop de l’histoire, mais évidemment, nous avons un tas de nouveaux talents à bord.

L’une de ces personnes est Edmund Donovan, qui incarne le personnage de Blake.

Il a joué dans plusieurs épisodes de la série et a reçu de nombreux éloges sur les réseaux sociaux. Nous espérons le voir plus bientôt, mais avant cela, considérons ce qu’il a déjà fait d’autre.

Edmund Donovan: Films et séries télé

Selon IMDb, Edmund Donovan est apparu pour la première fois sur les écrans dans un court métrage de 2010 appelé Here Today (il a joué John).

C’était peut-être le premier, mais ce n’était certainement pas le dernier, car il a continué à apparaître dans d’autres courts métrages comme Lyra (Ted) de 2014, No Comment de la Peanut Gallery (Dave) et Irene.

High Fidelity n’est cependant pas sa première expérience à la télévision. Il a en fait joué le rôle de Roger dans un épisode de la série à succès Orange Is the New Black en 2014 et a également joué dans Unforgettable (Derrick Hibbert), Blue Bloods (Evan Walker), The Blacklist (Tobias Carlyle), Hightown (Kizzle) et Betty. .

Son travail cinématographique, d’autre part, comprend le drame indépendant LGBT Akron (Christopher) et l’horreur de 2015 The Habitants.

Il devrait également jouer Jeff Jeckle dans la prochaine comédie d’horreur The Vizitant de 2020, qui racontera l’histoire curieuse d’un politicien à qui un pouvoir inexpliqué offre un pouvoir mystérieux.

Edmund Donovan (à gauche) et Sam Hunter assistent à Build Series pour discuter de la pièce «Greater Clements» au Build Studio le 07 janvier 2020 à New York.

Suivez Edmund Donovan sur Instagram

Si vous souhaitez rester à jour avec Edmund, cela vaut vraiment la peine de suivre son Instagram.

Vous pouvez le retrouver à @edmunddonovan; il compte actuellement un peu plus de 4 700 abonnés.

Il y a un tas de clichés sympas à parcourir et quelques excellents liés à la haute fidélité aussi. Dans un article avec une photo de l’émission, il écrit: «Je suis blonde. Dans @highfidelityonhulu, je suis très blonde. »

Tu l’as dit!

