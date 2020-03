La star de Hunger Games aurait l’intention de jouer à Beta Ray Bill, fera ses débuts dans Thor: Love And Thunder

Quand il s’agit de parler des acteurs et actrices de la liste A qui font partie de l’univers cinématographique Marvel, au cours des dernières années, il est devenu plus facile de nommer qui n’a pas été recruté par Disney plutôt que qui l’a fait. Avec plusieurs films sortis chaque année, la Maison de la souris a étendu son réseau pour trouver des artistes pour tous les personnages, petits et grands. À titre d’exemple, nous avons récemment pris vent qu’ils pourraient envisager Robert De Niro pour un rôle dans le prochain film des Gardiens de la Galaxie.

Fait intéressant, il existe même des liens familiaux une fois que vous commencez à parcourir tous les acteurs, actrices et membres de l’équipe en coulisses du MCU. Par exemple, Sean Gunn a joué Kraglin Obfonteri dans quelques films (et a également fait le travail de capture de mouvement pour Rocket Raccoon et Groot), tandis que son frère aîné, James, a réalisé les deux premiers films des Gardiens de la Galaxie (et il est également sur bord pour diriger le troisième).

Bien sûr, les fans se demandent si la même chose se produirait pour la famille Hemsworth et il semble que cela devienne de plus en plus possible à la minute. Comme nous l’avons récemment signalé, Disney cherche à rafraîchir la gamme des Gardiens de la Galaxie après le troisième film et l’un des nouveaux membres de l’équipe ne sera autre que Beta Ray Bill, qui fera ses débuts dans Thor: Love and Thunder. Et il semble que le studio ait déjà quelqu’un en tête pour le rôle.

Des sources proches du WGTC – les mêmes qui nous ont dit que Paramount redémarrait Transformers, National Treasure 3 est en développement et que les Inhumains sont relancés dans le MCU via Mme Marvel, que nous savons tous maintenant être vrais – disent que un nom que Marvel recherche pour Bill n’est autre que Liam Hemsworth. Peut-être mieux connu pour avoir joué Gale Hawthorne dans la série The Hunger Games, il est également le frère de l’acteur de Thor Chris Hemsworth.

Bien sûr, Liam n’est qu’un des nombreux acteurs envisagés pour Beta Ray Bill (et nous avons également entendu l’année dernière qu’il attendait également le redémarrage des Fantastic Four), alors qui sait si cela se déroulera? Mais cela ne nous dérangerait certainement pas de voir un autre Hemsworth rejoindre le parti. Personnellement, cependant, je ne serai pas satisfait jusqu’à ce que Luke (oui, il y a un troisième frère!) Soit également amené dans le giron pour une triple dose d’Hemsworth. Ce serait amusant à voir.