La star de James Bond, Daniel Craig, ne laissera pas son argent à ses enfants

La star de James Bond, Daniel Craig, a peut-être amassé une fortune grâce à son rôle de 007, mais il ne prévoit pas de laisser cet argent à ses enfants.

Daniel Craig s’est fait un nom grâce à son rôle de James Bond. Depuis sa première apparition en tant que personnage dans Casino Royale, Daniel Craig a repris le rôle trois fois au total avec son cinquième et dernier film, No Time To Die, qui sortira plus tard cette année. Le film a fait les gros titres plus tôt cette année en étant l’un des premiers blockbusters hollywoodiens majeurs à retarder sa sortie en raison de l’épidémie de coronavirus. Mais apparemment, Daniel Craig n’a pas l’intention de laisser son argent James Bond à ses enfants.

Lors d’une récente interview, Daniel Craig a dit ce qu’il prévoyait de faire avec son argent et pourquoi:

«Je ne veux pas laisser de grandes sommes à la prochaine génération. Je pense que l’héritage est assez désagréable. Ma philosophie est de m’en débarrasser ou de le donner avant de partir. »

Que pensez-vous tous des commentaires de Daniel Craig? Doit-il laisser une fortune à ses enfants? Que pensez-vous tous de l’héritage? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel du cinquième et prétendument dernier film de James Bond, No Time to Die:

Bond a quitté le service actif et jouit d’une vie tranquille en Jamaïque. Sa paix est de courte durée lorsque son vieil ami Felix Leiter de la CIA arrive pour demander de l’aide. La mission de sauver un scientifique kidnappé se révèle être beaucoup plus perfide que prévu, conduisant Bond sur la piste d’un méchant mystérieux armé d’une nouvelle technologie dangereuse.

Réalisé par Cary Joji Fukunaga à partir d’un scénario co-écrit par Neal Purvis & Robert Wade et Phoebe Waller-Bridge, No Time to Die stars Daniel Craig, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Lea Seydoux, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Rami Malek, Ana de Armas, Lashana Lynch, Billy Magnussen, David Dencik et Dali Benssalah.

No Time To Die sortira en salles le 25 novembre 2020.

Source: Saga via The Daily Mail

Trey Griffeth

Amateur de jeux vidéo, de bandes dessinées et de films! Écrivain de tout ce qui les concerne!