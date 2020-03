La star de Joker Marc Maron réagit à son apparition dans la bande dessinée de Spider-Man

La star du Joker Marc Maron a réagi à son apparition dans le numéro de cette semaine d’Amazing Spider-Man.

Le dernier numéro d’Amazing Spider-Man détaille la montée du nouveau podcast de J. Jonah Jameson et présente un personnage à l’image de Marc Maron, l’hôte de l’émission WTF deux fois par semaine. Quand un fan a souligné le camée à Marc Maron, l’acteur a été apparemment amusé par le signe de tête à lui-même, en disant: «Woah. cool.”

Bien sûr, c’est loin d’être le premier lien de Mar Maron avec le monde de la bande dessinée. L’année dernière, Marc Maron a joué un soutien dans Joker en tant que producteur dans l’émission avec Murray Franklin de Robert De Niro.

Consultez le post ci-dessous pour voir la réaction de Marc Maron à son camée Spider-Man.

woah. cool. https://t.co/k9A6vZQwP2

– marc maron (@marcmaron) 26 février 2020

Voici le synopsis officiel de Joker:

Le réalisateur Todd Phillips «Joker» est centré sur l’ennemi juré emblématique et est une histoire de fiction autonome et originale jamais vue sur grand écran. L’exploration de Arthur Fleck par Phillips, qui est incarnée de manière indélébile par Joaquin Phoenix, est celle d’un homme qui a du mal à trouver son chemin dans la société fracturée de Gotham. Un clown à louer de jour, il aspire à être un comique debout la nuit… mais trouve que la blague semble toujours être sur lui. Pris dans une existence cyclique entre l’apathie et la cruauté, Arthur prend une mauvaise décision qui provoque une réaction en chaîne d’événements qui s’intensifient dans cette étude de caractère granuleuse.

Réalisé par Todd Phillips à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Scott Silver, Joker stars Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Bill Camp, Frances Conroy, Brett Cullen, Glenn Fleshler, Douglas Hodge, Marc Maron, Josh Pais et Shea Whigham.

Joker est maintenant disponible sur Digital HD, Blu-ray Ultra HD, Blu-ray et DVD.

Source: Twitter