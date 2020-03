La star de la “ Justice League ” Jesse Eisenberg veut rejouer Lex Luthor

Jesse Eisenberg a déclaré qu’il aimerait revenir jouer Lex Luthor après son rôle dans Justice League.

L’une des performances les plus controversées de Batman v Superman: Dawn of Justice est venue de Jesse Eisenberg, qui a joué Lex Luthor. Jesse Eisenberg a certainement apporté sa propre vision unique de Lex Luthor en lui faisant écho au névrosisme et aux manières égoïstes des milliardaires technologiques modernes. Son avenir dans DC Extended Universe est incertain pour le moment, car la franchise de films a remanié son ardoise et se concentre davantage sur des histoires individuelles.

Jesse Eisenberg a été vu pour la dernière fois comme Lex Luthor dans la scène post-crédits de Justice League, où son méchant désormais chauve a taquiné le début de la Légion du Destin. Et depuis lors… nous n’avons absolument rien entendu concernant son avenir, ainsi que celui de la Légion du Destin.

Dans une récente interview avec INTHEPANDA, Jesse Eisenberg a été interrogé sur la suite de Lex Luthor après Justice League. Bien que l’acteur n’ait confirmé aucune apparition future dans le DCEU, il a discuté de la façon dont il aimerait jouer à nouveau le personnage après son bref rôle dans Justice League.

“Oh ouais, j’aimerais beaucoup parce que c’est un personnage tellement cool. Jouer un méchant dans un film de super-héros est la partie amusante. Les gentils vont bien, mais les méchants sont la partie amusante car ils deviennent un peu plus flamboyants. Bien sûr, le héros arrive, vous savez, à survivre. Mais, le méchant a toutes les lignes drôles. Je ne connais pas la première partie, mais la deuxième partie est quelque chose dans laquelle je pourrais certainement être impliqué, bien sûr. “

Ce serait certainement excitant de voir Jesse Eisenberg revenir au rôle de Lex Luthor, surtout après sa brève apparition dans Justice League alors que les fans ont finalement pu le voir jouer le personnage chauve. Nous ne savons pas exactement où Lex Luthor de Jesse Eisenberg pourrait s’intégrer dans le DCEU dans un monde post-Justice League, car même le Batman de ce film a été redémarré. Cependant, ce serait génial de voir Lex Luthor faire de nouvelles apparitions dans des films centrés sur les méchants comme The Suicide Squad.

Voulez-vous voir Jesse Eisenberg jouer Lex Luthor après sa brève apparition dans Justice League? Faites-le nous savoir dans les commentaires!

Voici le synopsis officiel de la Ligue de justice de Zack Snyder:

Alimenté par sa foi rétablie en l’humanité et inspiré par l’acte altruiste de Superman, Bruce Wayne demande l’aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi encore plus grand. Ensemble, Batman et Wonder Woman travaillent rapidement pour trouver et recruter une équipe de métahumains pour faire face à cette menace nouvellement réveillée. Mais malgré la formation de cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash – il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’un assaut aux proportions catastrophiques.

Réalisé par Zack Snyder, les stars de Justice League Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K.Simmons et Ciarán Hinds.

Justice League est maintenant disponible sur Blu-Ray, DVD et Digital HD.

Source: INTHEPANDA