La star de la NBA, J.R.Smith, et sa femme se sont réconciliés après son aventure avec l’actrice Candice Patton?

J.R.Smith a connu un mois de décembre difficile. La star de la NBA a été critiquée après que sa prétendue liaison avec l’actrice de Flash, Candice Patton, ait été rendue publique. À l’exception de J.R. prétendant que lui et sa femme, Jewel, étaient séparés, il a choisi de garder le silence. Jewel a récemment publié une photo sur Instagram et la réponse de J.R.à la photo a incité les spectateurs à se demander s’ils se sont réconciliés.

L’épouse de J.R.Smith Jewel l’accuse d’avoir une liaison avec l’actrice Candice Patton

J.R.et Jewel Smith sont mariés depuis août 2016 et partagent trois enfants ensemble. Le couple a traversé des moments difficiles, notamment la naissance prématurée de leur dernière fille Dakota, qui a passé des mois à l’hôpital après sa naissance à seulement 21 semaines et pesait un peu plus d’une livre. Il semblait que le couple pouvait surmonter n’importe quel obstacle jusqu’à ce que des tumeurs tourbillonnent selon lesquelles J.R sortait avec Patton.

La star de la NBA suit Patton sur les réseaux sociaux et a aimé et commenté ses publications à plusieurs reprises. Il y avait même des spéculations selon lesquelles ils vivaient ensemble quand une vidéo de J.R. le montrant marchant ce qui ressemblait au chien de Patton était en train de générer autour du filet.

Suite aux informations, Jewel a posté une vidéo de neuf minutes filmée depuis sa voiture où elle a parlé de son état mental. Dans la longue vidéo, Jewel prie pour la restauration de son mariage et de sa famille et fait référence à Patton par son nom. “Mon mari, il souffre et Candice, elle souffre … Pour qu’elle sorte ici, Père Dieu, et cherche un homme marié, je prie juste pour que tu lui donnes grâce et miséricorde à travers tout cela”, a déclaré Jewel dans la vidéo.

Elle admet également que les adeptes des médias sociaux l’ont informée de l’endroit où J.R.allait avec Patton. Le YBF a republié la vidéo sur son compte YouTube.

Jewel a reçu une vague de soutien, y compris de la femme de LeBron Jame, Savannah, qui a commenté la vidéo en écrivant: «Amen. Je t’aime ma soeur”

J.R.Smith et sa femme se seraient réconciliés à la suite de sa liaison avec Candice Patton

J.R.a répondu à la fusion de Jewel IG avec une publication sur Instagram. “IG n’est pas un lieu de relations”, a-t-il écrit dans un post partagé avec son histoire. “Mais Dieu m’a dit de vous dire que je suis séparé depuis des mois. Il ne comprend pas pourquoi son enfant n’a pas mentionné cela … #ThatsAll. ” Les fans ne croyaient pas J.R., considérant que lui et Jewel avaient été vus ensemble en octobre 2019, deux mois seulement avant l’éclatement du scandale.

Il était également sur le bilan de l’épreuve. Pendant les vacances de Noël, J.R. a admis qu’il avait du mal. Quand un adepte a demandé comment était son Noël, il a répondu: «C’est l’un des Noëls les plus difficiles que j’ai eu, mais nous poussons toujours!» La plupart supposaient que c’était la première saison de vacances qu’il avait passée sans sa famille.

Une autre personne a demandé: «Comment allez-vous avec tout ce qui se passe?», A répondu J.R., «Je prends tout au jour le jour! Je ne peux pas précipiter vos propres progrès. »« Êtes-vous heureux », a demandé un autre. J.R. a admis: “Pas vraiment, mais j’y travaille”, a-t-il déclaré.

Jewel a également publié des photos d’elle et de leurs enfants pendant les vacances avec J.R.

J.R.et Jewel ont tous deux fait une pause dans les médias sociaux après le scandale pour gérer l’affaire personnellement. Il semble qu’ils aient travaillé vers une réconciliation ou, au minimum, une relation de coparentalité cordiale pendant leur interruption des médias sociaux. Jewell a refait surface sur Instagram avec une série de photos souriantes accompagnées de la légende «Une femme proverbiale phénoménale que je suis».

J.R.a montré à Jewel un peu d’amour en aimant la photo. Qu’ils soient de retour ensemble ou non, c’est une progression énorme au moins publiquement par rapport à ce qu’ils étaient il y a des semaines.