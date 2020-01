La star de la Nouvelle-Orléans Scott Bakula révèle qu’il lutte toujours avec cette 1 chose

La représentation de Dwayne Pride par Scott Bakula a aidé à lancer NCIS: New Orleans sur un nouveau territoire. Dans la foulée de sa série à succès «vaisseau mère», NCIS, la version sud a son propre ton et son propre décor. Même avec la montée de l’itération de la Nouvelle-Orléans, il y a encore une chose avec laquelle Bakula se débat (et vous ne devinerez probablement pas ce que c’est).

Scott Bakula est un midwesterner transplanté dans la culture de la Nouvelle-Orléans

Dans les coulisses avec Lenny Platt comme détective David Cabrera, Shanley Caswell comme Laurel Pride et Scott Bakula comme agent spécial Dwayne Pride | John Paul Filo / CBS via .

Bien que beaucoup se souviennent de Scott Bakula de ses jours Quantum Leap ou Star Trek: Enterprise, c’est NCIS: New Orleans qui lui a donné la longévité dans l’industrie.

L’acteur se rend de la Nouvelle-Orléans tous les week-ends à Los Angeles où sa famille est restée. Cependant, les racines de Bakula ne sont ni sud ni ouest.

Né et élevé à St. Louis Missouri, l’acteur du NCIS a grandi dans la petite banlieue de Kirkwood où sa famille de musiciens a donné le ton à l’amour de Bakula pour le spectacle.

Bien que le père et le frère de Bakula aient suivi la voie de la loi, son voyage l’a mis sur la voie du divertissement. Après avoir obtenu son diplôme, la star avait l’intention d’étudier le droit, mais a finalement changé de spécialisation et s’est retrouvée au théâtre.

Ça a payé. L’acteur nominé aux Tony (pour Romance / Romance) a incité Bakula à essayer la télévision et le cinéma. Après un certain nombre de petits rôles et de rôles récurrents sporadiques, Quantum Leap est arrivé en 1989 et a changé à jamais la trajectoire de la vie de Bakula.

Avec quoi Bakula a-t-il encore du mal sur le plateau?

Entre la fin de Quantum Leap et le début de NCIS: New Orleans, 21 ans se sont écoulés. Bakula a continué à jouer tout en ajoutant la réalisation, la production, l’écriture et la contribution de la bande originale à son CV.

Lorsque l’occasion s’est présentée pour NCIS: La Nouvelle-Orléans, Mark Harmon, producteur exécutif et star de NCIS, avait déjà en tête Bakula.

“Je connais Scott depuis des années, et il a travaillé avec ma femme, et nous avons connu les mêmes personnes et nous nous sommes rencontrées plusieurs fois”, a déclaré Harmon dans une interview avec TCA. “Je pense qu’obtenir une opportunité de jouer un rôle comme celui-ci, et certainement sortir d’une émission à succès comme NCIS est une opportunité assez rare.”

Cependant, avant que Bakula ne se mette à jouer le rôle de Dwayne Cassius «King» Pride, il restait un détail mineur à comprendre: comment parler.

L’épisode pilote de porte dérobée, qui impliquait le croisement de NCIS pour présenter la série de la Nouvelle-Orléans, a suscité de nombreuses critiques contre l’accent NOLA de Bakula.

“Ils ont écrit ce personnage né et élevé à la Nouvelle-Orléans, mais ils ne voulaient pas l’accent complet”, a déclaré Bakula dans la même interview. “Nous travaillons toujours sur la façon dont je vais sonner.”

Les fans traînent toujours Bakula pour sa tentative

Il a ajouté que l’accent restait inchangé. Six saisons plus tard, il est clair que Bakula a passé beaucoup de temps à modeler l’accent de Pride. Cependant, cela va et vient, comme certains fans le remarquent encore.

“Scott Bakula a un horrible faux accent”, a tweeté un fan. “Ce n’était pas seulement moi qui pensais de cette façon à l’accent. Je me sens mieux maintenant », a répondu un autre.

D’autres en ont fait une blague.

“* Atterrit accidentellement sur un épisode de NCIS: La Nouvelle-Orléans * Est-ce que … Scott Bakula fait un accent?”, A déclaré un autre fan. “Regarder Scott Bakula sur #NCIS La Nouvelle-Orléans est drôle, car une minute, il a un accent de Nouvelle-Orléans, puis il parle normal pendant plusieurs minutes sans un”, a ajouté un autre téléspectateur.

Beaucoup de ces tweets sont récents, prouvant que Bakula a encore du travail à faire. Pas de pression.

Bakula est surpris par cette seule chose

Accent mis à part, Bakula a admis qu’il était toujours choqué et “étonné” par le succès de la franchise dans son ensemble, en particulier parce qu’il n’y a aucun signe qu’aucun des trois spectacles est sur le point de se terminer.

“Mais ils [the original NCIS show] sont le lapin Energizer et ils continuent et continuent. Ils ont été renouvelés à nouveau pour deux années supplémentaires, qui seront leurs 14e et 15e saisons », a déclaré Bakula précédemment.

“Je ne peux pas imaginer ça. Mais je les applaudis. Je ne comprends pas! “

La seule franchise à durer presque aussi longtemps est CSI, qui ironise sur quelques acteurs du NCIS (comme Vanessa Ferlito). Cela est probablement dû en grande partie au potentiel de croisement. Bakula ne comprend toujours pas comment se passe sa série, ou les deux autres de la franchise.

«De toute façon, les gens devraient être fatigués des procédures et ils devraient être fatigués de ce spectacle. Mais ils ont un modèle magique et ils continuent juste – et c’est étonnant. “

Il peut en remercier les fans. Que l’accent de Bakula soit parfait ou non, les gens continuent de regarder Pride en action alors que lui et son équipe affrontent le monde. Encore une fois, pas de pression.

NCIS: La Nouvelle-Orléans revient à CBS le dimanche 16 février.