La star de la raison étrange «BIP» Dean Unglert est «excité» de se remettre de son accident de ski – «La vie était trop facile»

La star de Bachelor In Paradise, Dean Unglert, a eu un terrible accident de ski à la fin de l’année dernière. Dans un récent article de son blog, il a expliqué pourquoi il était «excité» d’entamer le processus de récupération difficile.

Jared Haibon et Dean Unglert | Jeff Kravitz / FilmMagic pour iHeartMedia

Au début de l’année, Unglert a réfléchi sur son 2019. Même avec son accident, il dit que cela aurait pu être la meilleure année de sa vie.

«Si 2019 n’avait été que de 356 jours, cela aurait été, de loin, la meilleure année de ma vie. À vrai dire, même en comptant les 9 derniers jours de l’année où je me suis cassé la jambe et passé un peu moins d’une semaine à l’hôpital, cela constitue toujours un argument solide pour la meilleure année à ce jour », écrit-il.

Ce que l’accident de ski de Dean Unglert lui a appris

Dans le post, Unglert a réfléchi sur sa blessure au ski et ce qu’elle lui a appris sur lui-même.

«J’ai eu un accident de ski le 23 décembre dans les Alpes suisses. Il en résulte un fémur fracturé et une hanche luxée qui ont nécessité une intervention chirurgicale et 5 vis + une plaque à mettre dans ma hanche droite. Une fin tragique pour une année qui était entièrement trop belle pour moi. Plus je m’attarde sur ma blessure, plus je l’accepte et, étrangement, je suis excité à ce sujet », écrit-il.

Unglert dit que son thérapeute lui disait qu’il a «l’habitude de me creuser dans un trou juste pour voir si je peux m’en sortir. Que ce soit financièrement, romantiquement ou (maintenant) physiquement. “La star de la télé-réalité croit que c’est la raison pour laquelle il a été dans un si horrible accident.

“C’est exactement ce qui m’est arrivé ici. Les choses allaient beaucoup trop bien alors j’ai dû trouver un moyen de me remettre dans le trou juste pour voir comment je pouvais sortir de l’autre côté plus fort. Je n’en suis pas fou. En fait, je suis enthousiasmé par le processus de récupération. La vie était trop facile depuis trop longtemps en 2019. Il est frustrant de devoir travailler dur juste pour revenir là où j’étais, mais ce processus consistant à atteindre des jalons semaine après semaine apportera plus de valeur aux petites choses. Je l’attends avec impatience! », A-t-il écrit.

Dean Unglert est content qu’on lui ait rappelé qu’il n’était pas invincible

Dans un article séparé sur son voyage en Suisse et son accident, Unglert a écrit que l’incident était un “rappel fort que je ne suis pas invincible”.

«J’ai atteint un certain point où je sentais qu’il n’y avait aucune conséquence physique à mes actions. J’ai toujours semblé être capable de lancer mon corps à tout ce que je voulais et de sortir de l’autre côté plus ou moins en forme décente. Que ce soit le parachutisme, l’escalade, le saut de falaise, le ski ou quoi que ce soit, je n’ai jamais eu l’impression que le vrai danger se cachait au coin de la rue. Je me considère chanceux que c’est tout ce qui est venu de mon accident. Les choses auraient pu aller bien différemment et se terminer bien plus sinistres », a-t-il écrit.

Unglert a poursuivi: «Ou si rien ne se passait du tout et que je sortais indemne de la Suisse, qui sait, peut-être que je continuerais à me pousser et à jeter mon corps en danger et finalement j’aurais été confronté à un sort bien pire que celui-ci. . “

Unglert semble avoir une approche nettement positive de son accident. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et qu’il reste hors du «trou».

