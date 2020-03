La star de la série fait de la musique?

High School Musical: The Musical: The Series a connu un grand succès lors de sa première sur Disney + en novembre. Non seulement cela, mais les stars de la série ont maintenant également des suivis majeurs. Le spectacle s’adresse aux adolescents et aux milléniaux plus âgés, et il ramène la musique amusante du film musical High School original pour une nouvelle génération. En plus d’utiliser ces chansons, quelques originaux ont également été introduits, avec un couple écrit par la distribution. L’une des stars, Joshua Bassett, vient d’annoncer son premier single depuis la première de l’émission, et les fans sont ravis.

Ricky (interprété par Joshua Bassett) dans l’épisode 9 de «High School Musical: The Musical: The Series» | Disney +

Joshua Bassett a annoncé qu’il sortira un single le 17 avril

Le 17 mars, Bassett a posté sur son Instagram et Twitter qu’il sortait un single appelé “Common Sense” le 17 avril. Le natif de Californie a grandi en ligne comme suit après être apparu comme Ricky dans High School Musical: The Musical: The Series and his les fans sont ravis de l’annonce.

Ricky est un lycéen qui est plutôt discret dans le département de popularité. Il avait une très bonne relation avec Nini jusqu’à ce qu’il la repousse quand elle lui a dit qu’elle l’aimait. Après un été à part, il a pensé que les choses reviendraient à la normale, mais elle était partie. La série montre comment il essaie de retrouver ses bonnes grâces.

Bassett écrit des chansons originales depuis un certain temps et en a même écrit une pour «High School Musical: The Musical: The Series»

Bien qu’il s’agisse de son premier single en dehors de la série, il n’est pas nouveau dans le monde de l’écriture de chansons. Son tweet épinglé actuel est une chanson originale intitulée «Désolé» et il publie des chansons qu’il a souvent écrites sur son Instagram. Il y a “Do It All Again”, “Not Right Now” et “I Know (Lie Lie Lie)” pour n’en nommer que quelques-uns. Il a même un assez long teaser de «Common Sense», sa chanson qui sortira en avril, dans son premier post sur Instagram.

Et, bien sûr, il a co-écrit la chanson “Just for a Moment” avec Olivia Rodrigo qui joue Nini dans la série. Rodrigo a également écrit la chanson “All I Want”, et les deux chansons apparaissent à des moments charnières pour leurs personnages.

Bassett a déclaré dans une interview avec Decider en novembre que la collaboration avec Rodrigo sur cette chanson était “géniale” et spéciale parce qu’ils connaissaient si bien les perspectives de leurs personnages.

“Cela a rendu cela beaucoup plus précis parce que nous savions ce que nos personnages traversaient plus que quiconque”, a-t-il déclaré à propos du processus. “Lorsque vous écrivez à partir de la vérité, une excellente écriture, c’est de là que cela vient.”

Bassett a également partagé qu’ils travaillaient constamment sur la chanson «Just for a Moment» sur le plateau entre les prises. «Pendant les pauses déjeuner, nous mangions notre nourriture aussi vite que possible afin de pouvoir travailler sur la chanson. Ce fut une expérience folle et géniale », a-t-il déclaré.

Qu’attend Bassett pour la saison 2 de l’émission?

La prochaine grande question pour Bassett, à part le moment où un album entier sera déposé, est ce qui se passe pour Ricky dans la saison 2 de High School Musical: The Musical: The Series. Il a déclaré à Entertainment Tonight en janvier qu’il attend avec impatience de voir comment son personnage grandit.

«Je suis vraiment excité de voir le développement de tous les personnages se poursuivre, car tout le monde est mis à l’honneur dans la première saison, mais il est difficile de mettre tout cela en 10 épisodes, pour vraiment donner à chacun son moment», a-t-il déclaré. Il a également partagé que la saison 2 comporterait 12 épisodes, et non 10, ce qui leur donnerait un peu plus de temps.

Bassett a également partagé qu’il y avait encore tellement de casting que le public n’avait pas encore vu, et j’espère que cela sera affiché pour tout le monde dans la saison 2. «Alors que nous grandissons tous ensemble, la base de fans grandira avec nous à travers le voyage et ça va être une belle chose. Je suis ravi que tout le monde passe son temps sous les projecteurs. “