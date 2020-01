La star de l’éducation sexuelle Emma Mackey est-elle liée à Margot Robbie?

Il y a beaucoup de sosies de célébrités donnant aux fans une double prise, et Margot Robbie est l’une de ces actrices qui a été liée à d’autres femmes célèbres. Alors que de nombreux fans ont souligné à quel point elle ressemble à Jaime Pressley, ils ont maintenant tourné leur attention vers sa ressemblance avec la nouvelle venue Emma Mackey.

En fait, leur ressemblance est si forte que certains se demandent si les femmes sont liées. Ce n’est pas si farfelu.

Après tout, le jeu est souvent une affaire de famille avec beaucoup de frères et sœurs qui se lancent tous dans l’industrie du divertissement. Emma Mackey et Margot Robbie sont-elles des sœurs ou peut-être des cousines? Regardons de plus près.

L’étoile de Margot Robbie monte

Robbie est une actrice australienne qui a commencé à jouer dans le feuilleton australien Neighbours à la fin de son adolescence. Elle a suivi ce succès avec une courte série sur une sitcom américaine appelée Pan Am, et à partir de là, elle s’est frayée un chemin dans les films.

L’un de ses premiers rôles a été dans le loup immensément populaire de Wall Street. Bien qu’elle ait déclaré avoir détesté le tournage de cette scène de séduction bizarre avec Leonardo DiCaprio, son petit mais important rôle dans le film a certainement accru sa reconnaissance de nom et sa visibilité à Hollywood.

Elle allait jouer des rôles dans d’autres films à succès comme Whisky Tango Foxtrot avant de décrocher le rôle principal dans I, Tonya – un compte-rendu acclamé par la critique de la vie de Tonya Harding raconté de son propre point de vue qui a démontré que Robbie était capable de bien plus qu’un rôle de soutien. Elle a également joué le rôle de Harley Quinn dans Suicide Squad, un rôle qu’elle reprend pour plusieurs retombées sur le thème de la bande dessinée.

Sa performance dans Once Upon a Time… à Hollywood en tant que Sharon Tate a également suscité des éloges et de l’attention. Dans l’ensemble, Robbie s’est avérée être un acteur sérieux avec un large éventail de talents qui jouent des rôles de premier plan.

On peut s’attendre à la voir beaucoup plus dans les années à venir avec plusieurs projets annoncés ou en production.

Emma Mackey est une nouvelle venue à Hollywood

Six ans plus jeune que Robbie, Mackey est un nouveau venu sur la scène du divertissement. Comme Robbie, elle est née à l’étranger, mais en France plutôt qu’en Australie.

À la fin de son adolescence, elle a déménagé à Londres pour aller à l’école et a commencé à travailler dans des productions scéniques là-bas. Après ses études, elle est restée à Londres pour poursuivre une carrière d’actrice.

Elle a joué un rôle dans un téléfilm intitulé Badger Lane en 2016, et elle a immédiatement obtenu une pause majeure en jouant le rôle de Maeve Wiley dans la série Netflix Sex Education. Ce succès a conduit à plus d’opportunités pour l’acteur naissant, y compris des rôles dans les prochains films Death on the Nile et Eiffel.

En plus de cela, il est largement attendu (mais cela n’a pas été officiellement annoncé) que l’éducation sexuelle se poursuivra pour une troisième saison, donc nous pouvons nous attendre à voir plus de Mackey là-bas aussi.

Emma Mackey et Margot Robbie sont-elles liées?

Emma Mackey | Stéphane Cardinale – Corbis / Corbis via .

Les fans ont rapidement souligné la ressemblance entre ces deux femmes. Avec leurs mâchoires similaires, leurs pommettes hautes et leurs sourires alvéolés, il est facile de comprendre pourquoi. Eh bien, c’est facile pour les fans.

Ce n’est pas facile pour Mackey elle-même qui a dit: «Je ne le vois vraiment pas du tout. C’est agréable d’être comparé à Margot Robbie, mais je préfère surtout que les gens se concentrent sur les emplois que nous faisons tous les deux plutôt que sur ce à quoi nous ressemblons. “

Robbie a admis avoir été confondu avec Mackey lors d’un dîner: «Quelqu’un est venu vers moi, je mangeais un hamburger. Et ils étaient comme “Je t’aimais dans” Sex Education “, ce spectacle est tellement cool, nous avons juste commencé à le regarder.” Et je me suis dit “Je suis tellement désolé, ce n’est pas moi.” “

Bien que leur ressemblance amène les fans à remettre en question leur connexion potentielle les uns aux autres, ce n’est qu’une coïncidence. Ces deux acteurs ne sont pas liés l’un à l’autre. Il se trouve que ce sont des étoiles montantes avec de jolis visages qui tournent autour du monde du divertissement en même temps.