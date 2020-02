La star de l’Empire Serayah accusée de faire des remarques transphobes sur la fille de Dwyane Wade, Zaya

Au cours des derniers jours, plusieurs célébrités ont été fortement critiquées pour avoir fait des commentaires injustifiés sur la fille de Dwyane Wade, Zaya, qui est récemment sortie comme transgenre. L’actrice d’Empire Serayah est la dernière célébrité à le faire, et les réactions des fans ont été rapides.

Serayah en 2019 | Dia Dipasupil / amfAR / .)

Qui est Serayah?

Serayah McNeil, connue principalement par son prénom, Serayah, est une actrice, chanteuse et danseuse.

Jusqu’à présent, elle a joué deux rôles principaux dans sa carrière: Tiana sur Empire et Angel dans le film de Netflix, Burning Sands. Elle a été sur Empire depuis 2015 jusqu’à sa saison actuelle et finale. Elle a été choisie dans le rôle après que Ryan Destiny n’a pas pu le prendre.

Serayah a également sorti plusieurs chansons en dehors d’Empire, y compris l’EP 2018, Lucky Girl.

Ce que Serayah a dit à propos de Zaya Wade

Serayah a posté sur ses histoires Instagram et a décidé de lui donner deux cents pour que la fille de 12 ans de Dwayne Wade se transforme en transgenre.

Elle a dit que la décision de Zaya était “prématurée”, expliquant, je m’en fiche si vous êtes un garçon ou une fille, pour moi, il y a des choses à craindre. ” Serayah a dit que les parents devraient demander à leurs enfants, que voulez-vous faire dans la vie? Voulez-vous participer à une activité? OK, laissez-nous passer par là, parlons-en. “

L’actrice a poursuivi: “J’accepte que mon fils soit homosexuel, c’est bien, mais il y a beaucoup d’autres choses dans la société qui font pression sur les enfants et les parents pour qu’ils soient d’une certaine manière.” Elle a dit que la société devrait “reprendre les rênes” et dire aux enfants: “Attendons que vous grandissiez un peu, et c’est exactement ce que vous voulez être et faire pour le reste de votre vie.”

Serayah est la dernière célébrité à insinuer que Zaya suit une sorte de procédure, ce qui n’a pas été dit du tout. «Ne sautons pas à une décision qui change la vie et qui ne peut jamais être annulée. C’est vraiment grave », a déclaré l’actrice, affirmant qu’elle connaissait des lycéens qui faisaient certains choix et« expérimentaient ». Elle a dit: “Alors boum, je pensais qu’ils étaient … c’était quelque chose qu’ils traversaient … ils sont un enfant, votre cerveau se développe encore.”

Les fans critiquent Serayah pour ses commentaires sur la situation

Les gens des médias sociaux ont appelé la star de l’Empire, qualifiant ses commentaires d’homophobes et de transphobes. Beaucoup ont également déclaré que l’actrice confondait sexualité et genre.

«Dit la personne avec pas un enfant d * mn. Vous ne savez pas ce que vous feriez si votre enfant venait à vous avec ce problème. Et personne ne lui a demandé son avis », a commenté quelqu’un sur Instagram.

Une personne a tweeté: «IDENTIFIER que trans ne signifie pas qu’elle apporte des changements physiques. Quelle décision ont-ils prise pour «CHANGEMENT DE VIE» en permanence?! S’il vous plaît, STFU. @Serayah ”

«L’ignorance de tout cela que @Serayah confond l’expérience trans avec le fait d’être gay. Encore une fois, quelqu’un qui a besoin d’un cours intensif sur la sexualité et les études de genre. Je souhaite que les gens fouillent en eux-mêmes et réalisent que leur inconfort est simplement l’homo / transphobie. #projecting », a tweeté quelqu’un d’autre.

La star de Pose, Angelica Ross, a tweeté: “J’ai rédigé ça 12 fois … Je suis fatiguée, et je suis désolée de ne pas pouvoir avec vous les filles. JE NE PEUX PAS! Bénissez son cœur est imma dire. Et je veux dire ça. Mais à partir de maintenant IGNOREZ CES FILLES! Il suffit de ne pas suivre et d’arrêter de faire attention. C’est de toute façon un enveloppement pour soeur. #PoseFX ”